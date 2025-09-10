La "paritaria" de los más buscados: recompensa por Gazzani sube a $70 millones
El Gobierno de Santa Fe elevó los montos para quienes aporten información clave sobre prófugos de alto perfil narco. La cifra máxima es por el jefe de "Los Menores". Dan $50 millones por cada uno de los hermanos Bilbao.
10/09/2025 | 07:00Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Matías Gazzani, líder de "Los Menores".
El Ministerio de Seguridad de Santa Fe resolvió aumentar las recompensas para quienes aporten datos que permitan la captura de algunos de los delincuentes más buscados de la provincia. La medida, que ya fue bautizada con ironía como la “paritaria” de los prófugos, eleva los montos de manera significativa.
En el caso de Matías Gazzani, señalado como jefe de la banda conocida como "Los Menores", el incentivo económico pasó de 60 a 70 millones de pesos. Gazzani es considerado un actor clave en la violencia narco que golpea a Rosario y, pese a varios operativos, sigue prófugo.
El Gobierno también decidió incrementar de 40 a 50 millones de pesos las recompensas por información que permita atrapar a Brian y Waldo Bilbao, dos hermanos sindicados como integrantes de estructuras criminales que actúan en distintos barrios de la ciudad y mantienen conexiones con organizaciones de mayor peso.
Los aumentos en los montos buscan alentar la colaboración ciudadana en un contexto en el que las detenciones de líderes criminales suelen enfrentar grandes obstáculos. Las autoridades admiten que la información reservada y precisa es clave para dar con prófugos que cuentan con logística de protección, refugios en distintas provincias e incluso redes que les permiten moverse con identidades falsas.
/Inicio Código Embebido/
Policiales. Santa Fe dio a conocer la lista de los diez delincuentes más buscados
Pablo Cococcioni, ministro de Seguridad provincial, informó que el monto total en recompensas ofrecidas asciende a 340 millones de pesos.
/Fin Código Embebido/
El caso de Gazzani reviste especial interés porque, desde su lugar como jefe de "Los Menores", se lo vincula con múltiples hechos de violencia, amenazas y ataques armados que dejaron saldo de víctimas mortales en Rosario. Su captura es considerada prioritaria por la Justicia y por el Gobierno provincial.
La experiencia reciente muestra que incluso sin el incentivo de una recompensa, la información puede aparecer. En Buenos Aires, la detención de otro prófugo de relevancia ocurrió sin que mediara pago alguno, aunque esa situación podría haber significado la repartición de 35 millones de pesos entre quienes aportaron datos.
El esquema de recompensas se ha convertido en una herramienta complementaria a la labor policial y judicial. Aunque no siempre resulta decisivo, los funcionarios remarcan que funciona como un mensaje simbólico: el Estado está dispuesto a invertir para desarticular estructuras criminales y poner tras las rejas a quienes lideran las bandas.
Con los nuevos montos, el Gobierno santafesino busca reforzar su política de persecución a los prófugos más peligrosos, al tiempo que subraya el rol de la ciudadanía como aliada en la lucha contra el narcotráfico y la violencia organizada.
Lectura rápida
¿Qué medida tomó el Ministerio de Seguridad de Santa Fe? Aumentó las recompensas para quienes aporten datos sobre delincuentes más buscados.
¿Quién es Matías Gazzani? Es el jefe de la banda "Los Menores", considerado clave en la violencia narco en Rosario.
¿Cuánto se incrementaron las recompensas? La recompensa por Gazzani pasó de 60 a 70 millones de pesos; por los hermanos Bilbao, de 40 a 50 millones.
¿Por qué se busca aumentar las recompensas? Para alentar la colaboración ciudadana en la captura de prófugos con logística de protección.
¿Qué rol juega la ciudadanía en esta estrategia? Se busca que la ciudadanía actúe como aliada en la lucha contra el narcotráfico y la violencia organizada.