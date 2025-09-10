La "paritaria" de los más buscados: recompensa por Gazzani sube a $70 millones

El Ministerio de Seguridad de Santa Fe resolvió aumentar las recompensas para quienes aporten datos que permitan la captura de algunos de los delincuentes más buscados de la provincia. La medida, que ya fue bautizada con ironía como la “paritaria” de los prófugos, eleva los montos de manera significativa.

En el caso de Matías Gazzani, señalado como jefe de la banda conocida como "Los Menores", el incentivo económico pasó de 60 a 70 millones de pesos. Gazzani es considerado un actor clave en la violencia narco que golpea a Rosario y, pese a varios operativos, sigue prófugo.

El Gobierno también decidió incrementar de 40 a 50 millones de pesos las recompensas por información que permita atrapar a Brian y Waldo Bilbao, dos hermanos sindicados como integrantes de estructuras criminales que actúan en distintos barrios de la ciudad y mantienen conexiones con organizaciones de mayor peso.

Los aumentos en los montos buscan alentar la colaboración ciudadana en un contexto en el que las detenciones de líderes criminales suelen enfrentar grandes obstáculos. Las autoridades admiten que la información reservada y precisa es clave para dar con prófugos que cuentan con logística de protección, refugios en distintas provincias e incluso redes que les permiten moverse con identidades falsas.

El caso de Gazzani reviste especial interés porque, desde su lugar como jefe de "Los Menores", se lo vincula con múltiples hechos de violencia, amenazas y ataques armados que dejaron saldo de víctimas mortales en Rosario. Su captura es considerada prioritaria por la Justicia y por el Gobierno provincial.

La experiencia reciente muestra que incluso sin el incentivo de una recompensa, la información puede aparecer. En Buenos Aires, la detención de otro prófugo de relevancia ocurrió sin que mediara pago alguno, aunque esa situación podría haber significado la repartición de 35 millones de pesos entre quienes aportaron datos.

El esquema de recompensas se ha convertido en una herramienta complementaria a la labor policial y judicial. Aunque no siempre resulta decisivo, los funcionarios remarcan que funciona como un mensaje simbólico: el Estado está dispuesto a invertir para desarticular estructuras criminales y poner tras las rejas a quienes lideran las bandas.

Con los nuevos montos, el Gobierno santafesino busca reforzar su política de persecución a los prófugos más peligrosos, al tiempo que subraya el rol de la ciudadanía como aliada en la lucha contra el narcotráfico y la violencia organizada.