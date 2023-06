La Justicia, el dolor y un plato vacío: la carta que emocionó a todos

La carta completa:

"Un 19 de abril nace quien luego sería apodado EL MAGO y reconocido como LEYENDA" y lo describió así"

"De familia, casa humilde, piso de tierra y el amor de mamá. Criado en la calle, tanto que a veces la sentía más casa que la misma. Amigo íntimo de los kilómetros arriba de la bicicleta y de los picaditos de fútbol 5, como su número de camiseta. De esos partidos en clubes chicos y de barrio, jugando con gente como él, sencilla. De algunos corazones rotos, familias paralelas y muchos "Carlovich" en el Registro Civil. Muchas explicaciones que dar, situaciones que escapar y anécdotas que contar".

"Hasta que un seis de mayo, en pandemia y fase uno, las aventuras por vivir llegaron a su fin. Fue por una llamada del HECA y lo que en los noticieros se empezó a decir «Le robaron al Trinche Carlovich y está internado». Que los corazones de la familia empezaron a latir más rápido y a bombear desesperación, angustia, lágrimas, ira, incógnita y vacío".

"Un diagnóstico crítico nos mantenía despiertos en las noches que pasábamos en el hospital. Vimos luces de sirenas policiales siguiendo el rastro de una grabación borrosa que nos mostraba la espalda del asaltante y asesino. Ahora, el atacado era un personaje público. Eso hizo imposible meter el caso en un cajón".

"No está de más decir que le doy mi pésame a los familiares y víctimas que sobrevivieron a esta violencia desmedida que refleja la carencia de educación y valores".

"Dos días después, un ocho de mayo, viernes frío y distante, se paró el fútbol rosarino, y el corazón de él también. Vi a su hijo, mi papá, con un tsunami de preguntas, reclamos y gritos que se traducían en un "me lo mataron". Con el pecho y la mirada perdida. Lágrimas que serían una tonelada, que no merecen ser derramadas. Familiares que no merecen sentir que una vida que amaban vale menos que una bicicleta".

"Fue sorpresivo, por lo cual más nocivo, que una persona le ponga punto final a la vida de un familiar".

"No tienen noción del mal. Dejan un hueco enorme que llevar de un momento a otro, que sólo está rebalsando de dolor".

"El Gabino Sosa, donde hoy hay una estatua de él, tenía a sus tribunas llenas de nostalgia, recuerdos, barbijos y distancia no respetada. Gente con el corazón en las manos, con ganas de dejárselo adentro del cajón si pudieran".

"Hubo aplausos a nosotros, parados sobre el césped, en la mitad de la cancha. Supongo que admirando cómo seguíamos de pie luego de un asesinato cruel y materialista que nos golpeaba como familia. Asesinato que hoy se está haciendo justicia".

"Puede ser que ser resuelva el crimen pero, ¿quién resuelve el plato vacío en la mesa del 24 de diciembre? ¿quién resuelve el trauma psicológico de todos al salir a la calle a andar en bici? ¿quién resuelve el enigma de cómo llevar un hueco en el alma? ¿Quién me lo devuelve?"

"Te extraño, abuelo".