El dolor de los hijos del “Trinche” Carlovich al conocer la sentencia

Este martes condenaron con 33 años de prisión a Juan Ariel Maidana al encontrarlo culpable de la muerte de Tomás Carlovich, el “Trinche” luego de un intento de robo ocurrido en 2023.

“Sentimos un poquito de alivio. Esto ya no nos devuelve a papá, pero esta persona ya no va a hacer daño en la sociedad”, dijo la hija del “Trinche”, después de la sentencia.

Luego del veredicto que tenía una expectativa de condena por 37 años, según lo pedido por la fiscalía, la familia señaló que están estudiando apelar la sentencia. “A mí me gustaría mucho más”, dijo su hija y remarca: “por mí que quede eternamente adentro”.

“Somos cuatro hermanos que como pudimos sobrellevamos esto”, dijo.

Por su parte el hijo del ídolo de Central Córdoba dijo que “fue una caricia al recuerdo del viejo y para toda la gente de Rosario y para todas las víctimas de la ciudad”.

“Se hizo justicia”, dijo su hijo agradeciendo el apoyo de todos los rosarinos y rosarinas. Además, sostuvo que quedaron conformes con el trabajo de la fiscalía y la defensa.

“Fueron tres años larguísimos para nosotros”, dijo y aseguró que están “conformes” con la sentencia.

Sostienen que “tiene que cambiar esto de que entran por una puerta y salen por la otra” y advierten: “si no hay comprador no hay vendedor, por favor no compren objetos robados porque detrás de esto hay daño y hasta muerte como en este caso, porque de esto salimos juntos y unidos”.

“La bandera del Trinche es la bandera de todos, de todas las víctimas de esta Rosario violenta en la que vivimos”, dijo su hijo.