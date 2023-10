La incertidumbre cambiaria impacta de lleno en insumos para aires acondicionados.

La creciente escalada del dólar en el mercado informal o "paralelo", que en las últimas horas superó la marca de los mil pesos, está generando malestar en el rubro de accesorios para refrigeración.

La falta de insumos se ha convertido en un problema acuciante, afectando tanto a comerciantes como a técnicos y usuarios finales. Ezequiel Acosta, encargado de RF Repuestos Accesorios, expresó su preocupación en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Faltantes. “Lamentablemente, la situación actual del país con impedimentos de importación, hace que los productos para instalación escaseen y aumenten mucho los precios. Lo venimos viviendo desde el año pasado, faltante de cobre, lo principal para instalar el aire, lo que más encarece a los kits de instalación”.

Sin listas. “Se está haciendo bastante complicado. Viene todo manufacturado de Brasil o de China el cobre. Hay muchas listas paradas, no se está vendiendo hay muchos importadores que dejaron de comercializar con la especulación por lo que paste post elecciones”.

Cupos. “Por lo general, el año pasado se había completado el cupo de importación de cobre, la temporada de verano fue caótica, había muy poco cobre y de trabajo con la importación del año anterior. Este año se logró hace una importación chica a mitad de año y ahora se empieza a terminar y, en vistas a como viene todo, no se va a volver a abrir cupo hasta el año que viene”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Incertidumbre. “De un día para otro tenés aumentos. Algo que llama la atención. Todo lo que roban que va a chatarrería va a fundir o a vender. No retorna a los comercios. Se rotaban uno dos tres metros, lo destrozan y no tiene valor de reventa en comercios. Ningún comercio lo agarraría porque sabemos la procedencia. Cuando roban hacen más daño al usuario, lo revenden por dos monedas y para reponerlo tenés que gastar una fortuna”.

Competencia. “No hay una tarifa fija o establecida por los técnicos, en general hay mucha competencia entonces no pueden subir tanto los precios porque si no, no tendrían trabajo. Por lo general la mano de obra es un poco más abajo del costo de los materiales y rescinden un poco de plata en costo de mano de obra para abarcar más trabajo”.

Presupuesto. “El aluminio se pica muy fácil, se va a pinchar. Non vendemos caños de aluminio por esto, no es recomendable. Nos manejamos con presupuesto que duran 24 horas. Las listas que nos pasan son más especulativas que otra cosa, pero están viniendo con aumentos del 20%”.

Entrevista de Lucas Correa.