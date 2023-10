Guillermo Rozenwurcel: “Me parece que Milei persigue la hiperinflación”

El dólar en la Argentina sufrió un nuevo salto en la jornada de este martes, a menos de dos semanas para las elecciones generales que se desarrollarán el 22 de octubre. El Blue rompió la barrera de los $1.000 en todas las ciudades grandes del país y se observa lo que pudiera ocurrir este miércoles.

Guillermo Rozenwurcel, licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA), master por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (PUC/RJ) y doctor (candidato) por la UBA, destacó en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario: “Lo que uno observa en el ciudadano es la reacción lógica a los despropósitos que genera el Gobierno y las declaraciones apocalípticas de Milei, que provocan una fuga de los pesos hacia el dólar”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“La acción esperada es tratar de cubrirse comprando dólares al precio que consigan. Eso hace que aumente la cotización y se espiralice el valor del tipo de cambio”, continuó. Para el especialista se trató de una conducta generalizada por parte de la ciudadanía que “no respondió a algunos actores”.

“En esta situación arrojar leña al fuego aviva el fuego. Eso es lo que produjeron las declaraciones de Milei y la falta de respuesta de los bancos”, denunció. Y dijo: “El riesgo de hiperinflación es concreto, pero otros afirman que ya empezó”.

Para Rozenwurcel, “lo máximo que puede hacer el Gobierno es poner todos los palos en la rueda posibles para evitar la hiperinflación: podría ajustar el dólar tarjeta, apretar el cepo y actuar por debajo de la cuerda hablando con los bancos para que traigan dólares de las casas matrices”. No obstante, “se encuentra en un barco a merced de una tormenta incontrolable”.

“Me parece que la gente está esperando el resultado de la primera vuelta y eventualmente el balotaje. La situación económica no va a explotar, y depende de los resultados habrá que ver cual es la reacción de las personas y de los grandes actores económicos. Y lo que diga el presidente electo. Me temo que la posibilidad de que sea Milei pueda acelerar la hiperinflación, que por otra parte me parece que es lo que persigue, lamentablemente”, concluyó.