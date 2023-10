Luis Palma Cané: "Milei sabe mucho menos de economía de lo que aparenta"

Luis Palma Cané, economista, cruzó a Javier Milei por sus afirmaciones sobre los plazo fijo en pesos. “Milei sabe mucho menos de economía de lo que aparenta”, aseguró en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

“Cuando no sabe, empieza a hablar de historia. Muchas cosas que dice no son correctas. Es un irresponsable por haber dicho lo que dijo en medio de la incertidumbre electoral. Es un golpe bajo al sistema financiero. Los que tengan plazo fijo en pesos que se queden tranquilos. No hay probabilidad de que pase nada, el sistema financiero está muy solvente”, comentó.

“El que tiene depósitos en dólares es lo mismo: la probabilidad de un corralito es muy baja. Por cada depósito en dólares, el 50 por ciento se guarda en el Banco Central. Hay mucha liquidez, los bancos tienen el 70 por ciento de liquidez en caja”, especificó Palma Cané.

“No hay que seguir asustando a la gente, sino vamos a ir a un desastre”, indicó, y señaló: “No es posible dolarizar la economía. No están los dólares para hacerlo. Y cerrar el Banco Central no merece análisis”.

“Si gana Massa, habrá más inflación. Es posible llegar a algo próximo a la hiperinflación. Si gana Milei, que no tiene un plan, habrá un cimbronazo. Bullrich tiene un equipo de primer nivel, es el escenario más potable”, afirmó.