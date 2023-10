El gran bonetón

Fernando Genesir

- Suben los precios, faltan productos, se paralizan las compras, se paralizan las ventas, lo que ya sabemos que pasa en la Argentina. Y ayer, mientras el dólar volaba y se reproducían los memes surgían críticas cruzadas en un día de furia cambiaria. -Recordamos que el dólar viene subiendo desde antes de las Paso. También podemos recordar que a Alberto le parecía bien un dólar a sesenta, que fue el dólar blue. Hoy está en mil pesos.Ni que hablar después de la devaluación post paso y mucho más ahora en las últimas jornadas, como viene ocurriendo en la previa de cualquier elección en la Argentina, porque es simple, no hay estabilidad económica, hay inflación, el peso pierde valor, hay incertidumbre, La gente no sabe a qué aferrarse.

-Entonces hace la clásica, se refugia en el dólar para tratar de no perder. Encima aparece Milei alimentando la corrida cambiaria con su demoledor ataque al peso, al recomendar que la gente no renueve plazo fijo porque el peso no vale nada. Le llovieron las críticas a Milei, previsibles de sus rivales políticos, pero también de empresarios, economistas del mundo financiero que lo tildaron como mínimo de irresponsable.

- Es cierto que Milei hace rato que lo dice. Ustedes lo señalaban ayer, pero no es lo mismo decirlo cuando sos uno de los tantos economistas que opina por los medios que cuando sos alguien que el diez de diciembre puede ser el presidente de la nación.

-Sin embargo, ayer Milei dobló la apuesta y contraatacó, dijo que el gobierno de Alberto ,de Cristina y de Massa, debe hacerse cargo del descalabro económico que ha producido. Emitir a mansalva para financiar un gasto público exorbitante tiene consecuencia y las estamos pagando todos los argentinos de bien.