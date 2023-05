Diecinueve simpatizantes de Unión de Santa Fe resultaron detenidos esta tarde, tras los incidentes registrados en las inmediaciones del estadio 15 de Abril, a raíz de la derrota del equipo ‘tatengue’ ante Sarmiento de Junín (0-2), por la fecha 16 del torneo de la Liga Profesional (LPF).

Fuentes policiales confiaron que los hinchas demorados están sindicados “como los responsables de haber ocasionado destrozos” en las calles adyacentes a la cancha, luego de un nuevo mal resultado obtenido por el conjunto que dirige el DT Sebastián Méndez.

Otros portavoces aclararon que “dos agentes policiales” resultaron con contusiones como consecuencia de los enfrentamientos con hinchas.

El elenco ‘rojiblanco’ reúne apenas 9 unidades en la clasificación, está último en las posiciones y hoy descendería en forma directa por ubicación en la tabla. De los últimos 20 encuentros oficiales, Unión apenas ganó uno: en marzo pasado ante Estudiantes de La Plata, por 2-0.

El malhumor generalizado del hincha ‘tatengue’ se vio reflejado en las tribunas, tanto en las cabeceras populares como en las plateas. Incluso en un video se advierte como, en las adyacencias del estadio 15 de abril, un simpatizante agredió a un cámara de Santa Fe Canal. Fue detenido, posteriormente.

En este contexto complejo, el director técnico Méndez dio la cara en conferencia de prensa y asumió ser “el máximo responsable” de una crisis futbolística que no se detiene.

“Tengo fuerzas para seguir siempre. Hay que trabajar, pero los errores se pagan. Esto se vuelve terrible y la sensación es fea. Hay que tener vergüenza deportiva. Hay impotencia, pero hay que levantarse. Ya pensar en el próximo partido. No hay mucho más que eso”, admitió.

“Ya probamos bastante. Jugaron casi todos. Solamente falta Gastón Comas. Encontramos un equipo que necesita trabajo, pero estamos últimos. Hay que seguir y seguramente probaremos otro sistema, tratando de defender mejor. No creo que el dibujo sea el problema. En esto igual no me eximo de responsabilidades”, aclaró Méndez.

“El responsable soy yo y no voy a poner a otro. Ni hablar cómo juega el equipo”, manifestó el DT.

“Me preocupa que salimos bien y ante el primer pelotazo ligamos un gol. Es repetido y eso me preocupa, y mucho. Nos pasó el otro día con Almagro (por Copa Argentina). Cuando hay tantos errores es complicado. Pero lo que haya que hablar lo haré en la intimidad” aseveró el DT.

Informe de Matías Arrieta.