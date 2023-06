Gremios de Rosario y la región convocan paro por la escalada de hechos violentos

Diversos gremios, entre ellos estatales, docentes, municipales, taxistas, judiciales, recolectores y portuarios, se unirán en una jornada de protesta y marcha en la ciudad de Rosario el próximo jueves 22 de junio.

La convocatoria surge como respuesta a la creciente ola de violencia e inseguridad que afecta a la ciudad y ha afectado a instituciones como escuelas, clubes de barrio e incluso iglesias.

Edgardo Arrieta, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Dragado y Balizamiento, actuó como portavoz del plenario de delegados de distintos sindicatos que se reunieron en el Camping del Sindicato de Recolectores de Residuos. Durante el encuentro, se confirmaron los detalles y se ajustaron los preparativos para el paro general.

Arrieta declaró: "No nos vamos a salvar solos. No somos solamente los gremios o los movimientos sociales. Es la sociedad en su conjunto la que está harta de padecer la inseguridad. Debemos salir a la calle porque no se encuentran respuestas de parte de quienes deben cuidarnos".

La jornada de protesta iniciará con una concentración de todos los gremios a las 10 de la mañana en la intersección de Oroño y Pellegrini. Desde allí, marcharán hacia la plaza San Martín, donde se encuentra la sede local de la Gobernación, y se leerá un documento respaldado por todos los gremios participantes.

Se espera que las escuelas públicas no tengan clases ese día, ya que Juan Pablo Casiello, titular de Amsafé Rosario, estuvo presente en el encuentro y confirmó la adhesión del sindicato a la marcha. También se sumó el Sindicato de Docentes de Privados (Sadop). Además, Marcelo Díaz, representante de la Cámara de Titulares de Licencia de Taxis (Catiltar), anunció la participación del sector en la marcha del jueves.

Los organizadores buscan, asimismo, hacer un llamado a la comunidad para que se sume a la protesta, destacando que este es un problema que afecta a todos y que requiere acciones conjuntas para lograr un cambio.