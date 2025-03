Grave pérdida de agua en Gurruchaga al 800: vecinos denuncian falta de respuesta

Un caño roto en la calle Gurruchaga al 800, entre Warnes y Darregueira, generó una cascada de agua que inunda la zona y complica la vida de los vecinos. Desde la madrugada del viernes, el agua corre, afectando el tránsito y reduciendo la presión del servicio en los hogares. A pesar de los reiterados reclamos, la empresa Aguas Santafesinas aún no brindó una solución.

Un vecino afectado relató a Cadena 3 Rosario la situación: "Esto comenzó en la madrugada de ayer, es un caño principal de altísima presión que alimenta toda la línea de la cuadra a los domicilios. La presión que tenemos dentro de las casas es muy poca, y no está llegando a los tanques".

Asimismo explicó que su reclamo se realizó a través de WhatsApp, pero no recibió información clara sobre cuándo se atenderá el problema: "Me dieron un número de reclamo y nada, es todo con un robot que te contesta y no sabes cuándo van a venir". Además, señala que "son cañerías muy viejas, circuitos que no tienen mantenimiento, que deben tener de 40 a 50 años".

Informe de Juan Cruz Albergoli.