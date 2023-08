Balearon en la cabeza a una adolescente de 17 años: está muy grave

Este martes a la madrugada balearon a una adolescente de 17 años, la hirieron en la cabeza y se encuentra en grave estado.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 4.30 en Pedro Lino Funes y Riobamba, zona oeste de la ciudad.

En principio, los atacantes dispararon 13 veces contra el frente de una vivienda. La joven quedó expuesta a los tiros y ahora pelea por su vida.

Ingresó al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), tras ser trasladada por una unidad del SIES (Sistema Integral de Emergencias Sanitarias).

Un vecino de la zona dialogó con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos, y contó: “Escuchamos tiros a la madrugada. Recién nos enteremos qué pasó. No salimos de casa por los balazos. Hace mucho no se escuchaba tanto, no había tantos problemas”.

Por otro lado, el subdirector del HECA, Germán Camiletti, se refirió al estado de salud de la joven herida y describió: “La paciente ingresó a las 4.30, traída desde el Policlínico San Martín. Ingresó a quirófano con una herida en el cráneo”.