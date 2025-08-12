Wrexham logra dramática remontada y avanza en penales en la Copa de la Liga
El Wrexham, dirigido por Ryan Reynolds y Rob McElhenney, completó una remontada notable ante Hull, logrando un empate sobre la hora y avanzando en la tanda de penales en la Copa de la Liga Inglesa.
WREXHAM, Gales (AP) — El delantero de Wrexham, Ollie Palmer, anotó dos goles en un lapso de un minuto en el tiempo de descuento y luego convirtió uno de los penales de su equipo en su dramática victoria el martes en la tanda de penales sobre Hull en la Copa de la Liga Inglesa.
El club galés, propiedad de las celebridades de Hollywood Ryan Reynolds y Rob McElhenney, parecía estar a punto de quedar eliminado en la primera ronda, estando abajo 3-1 al inicio del tiempo añadido.
Pero Palmer, que entró de cambio a los 69 minutos, convirtió con un cabezazo en el primer y segundo minuto del tiempo de descuento para igualar 3-3 y llevar el partido a la tanda de penales.
Wrexham ganó 5-3 para avanzar.
Después de tres ascensos consecutivos, Wrexham, que ahora es mundialmente famoso tras la adquisición de Reynolds y McElhenney en el 2021 y el documental “Welcome to Wrexham”, está jugando en la Championship, la segunda división inglesa, por primera vez desde la década de 1980.
Wrexham inició la temporada con la derrota el sábado 2-1 ante Southampton.
Palmer ha tenido un papel destacado en el documental, pero ha caído en el orden de preferencia de los delanteros en los últimos dos años.
