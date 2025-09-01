Wrexham gasta 40 millones de dólares al fichar a Ben Sheaf de Coventry
Wrexham llevó su gasto en la ventana de transferencias a cerca de 40 millones de dólares tras fichar a Ben Sheaf de Coventry, mediocampista defensivo por 6,5 millones de libras. Otros jugadores también se sumaron al club.
FOTO:
WREXHAM, Gales (AP) — Wrexham llevó su gasto en la ventana de transferencias de verano a cerca de 40 millones de dólares al fichar el lunes a Ben Sheaf de Coventry, también de la Championship.
Es el último fichaje destacado del club galés, que es propiedad de las celebridades de Hollywood Ryan Reynolds y Rob McElhenney, desde que aseguraron tres ascensos consecutivos sin precedentes para jugar en la segunda división del fútbol inglés por primera vez desde la década de 1980.
Sheaf, un mediocampista defensivo, fue adquirido por una tarifa reportada de 6,5 millones de libras (8,8 millones de dólares). Otros jugadores que se han unido a Wrexham en esta ventana incluyen al extremo galés Nathan Broadhead —en un acuerdo récord para el club que podría alcanzar los diez millones de libras (13,5 millones de dólares)—, el exdefensor de Inglaterra Conor Coady y el internacional neozelandés Liberato Cacace.
Wrexham ha jugado cuatro partidos de liga esta temporada, y el sábado registró su primera victoria contra Millwall.
El equipo, que ha obtenido inversión financiera externa a través de la familia Allyn con sede en Nueva York, también es el tema de la serie documental ganadora del Emmy “Welcome to Wrexham”, que lleva a los espectadores detrás de escena en el club y ha aumentado el atractivo global del equipo principalmente debido a la presencia de Reynolds.
Lectura rápida
¿Qué ha hecho Wrexham recientemente?
Wrexham llevó su gasto en la ventana de transferencias a cerca de 40 millones de dólares tras varias contrataciones, incluyendo a Ben Sheaf.
¿Quién es Ben Sheaf?
Ben Sheaf es un mediocampista defensivo adquirido de Coventry por una tarifa de 6,5 millones de libras (8,8 millones de dólares).
¿Cuándo registró Wrexham su primera victoria?
Wrexham registró su primera victoria de la temporada en un partido contra Millwall, jugado el sábado.
¿Cuál es el impacto de Ryan Reynolds en el club?
Ryan Reynolds ha aumentado el atractivo global de Wrexham a través de su popularidad y la serie documental “Welcome to Wrexham”.
¿Qué otras contrataciones realizó Wrexham?
Además de Sheaf, Wrexham fichó a Nathan Broadhead, Conor Coady y Liberato Cacace, entre otros.
[Fuente: AP]