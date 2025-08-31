Vingegaard triunfa en la novena etapa de la Vuelta a España y se acerca al líder

FOTO: Vingegaard gana la novena etapa de la Vuelta a España y reduce la diferencia con el líder

VALDEZCARAY, España (AP) — Jonas Vingegaard atacó cuando faltaban 11 kilómetros y terminó con fuerza para ganar el domingo la novena etapa de la Vuelta a España y consolidar su estatus como favorito de la carrera.

El ciclista danés terminó 24 segundos por delante de Tom Pidcock y João Almeida para reducir la ventaja general del ciclista noruego Torstein Træen a 37 segundos antes del primer día de descanso el lunes.

Træen quedó a 1:46 del ritmo en el puesto 17 el domingo.

Es la 40ma victoria de etapa en la carrera de Vingegaard, quien ha ganado dos veces el Tour de Francia, y no se dejó intimidar por la fuerte lluvia ni por el final en subida en la estación de esquí de Valdezcaray.

La etapa del domingo llevó a los ciclistas por una ruta montañosa de 195,5 kilómetros (121,5 millas) desde Alfaro hasta Valdezcaray, con final de categoría uno. La carrera termina en Madrid el 14 de septiembre.

Vingegaard es el favorito para ganar su primera Vuelta después de que su principal rival Tadej Pogacar y el cuatro veces ganador de la Vuelta Primoz Roglic optaron por no participar.