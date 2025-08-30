Venus Williams y Leylah Fernandez avanzan a 3ra ronda de dobles en el US Open

FOTO: Venus Williams y Leylah Fernandez avanzan a 3ra ronda de dobles femeninos en el US Open

NUEVA YORK (AP) — Venus Williams y Leylah Fernandez alcanzaron la tercera ronda de dobles femeninos en el Abierto de Estados Unidos al derrotar el sábado a Ulrikke Eikeri y Eri Hozumi por 7-6 (1), 6-1.

Williams y Fernandez comenzaron en desventaja, como lo hicieron en la primera ronda antes de recuperarse y encontrar su ritmo. La estadounidense de 45 años y la canadiense de 22 nunca habían jugado juntas sino hasta esta semana, como invitadas al torneo.

“Tenemos algunos secretos. Le estaba diciendo algunas cosas, pero, sí, supongo que olvidamos que estábamos abajo”, relató Williams. “Estábamos enfocadas en ganar el partido. El marcador no importa. Lo único que importa es seguir metiendo la pelota y seguir siendo la que gana el punto hasta el final”.

Williams, campeona de dobles femeninos de Grand Slam en 14 ocasiones junto a su hermana Serena, pudo nuevamente hacer su característico giro y saludo frente a una multitud que la adora en Flushing Meadows. Durante el partido, incluso animó a los fanáticos a levantarse de sus asientos.

“En realidad, nunca había hecho eso”, indicó. “Pero estábamos abajo, así que queríamos la energía que ustedes traen. La necesitábamos”.

Williams había estado fuera del circuito durante 16 meses hasta que regresó a la acción jugando individuales y dobles en Washington en julio.

En individuales en el Abierto de Estados Unidos, llevó a Karolina Muchova, la undécima cabeza de serie, a tres sets el lunes en la primera ronda, antes de caer derrotada.

Fernandez, quien llegó a la final de individuales en el Abierto de Estados Unidos en 2021, llamó a Williams una inspiración que la ha mantenido motivada.

“Fue muy divertido. Amo a Venus”, expresó la tenista de ascendencia ecuatoriana. “Ella seguía preguntándome cómo me sentía entre los cambios de lado, y yo le decía: ‘Me siento bien, estoy emocionada’”.