United Airlines restablece sistema tras afectar más de 1.000 vuelos, pero persisten retrasos

Una interrupción en un sistema que alberga la información de vuelos de United Airlines, que causó más de 1.000 retrasos, ha sido resuelta, pero los retrasos continuaron hasta el jueves.

El sistema afectado, llamado Unimatic, contiene información de vuelos que van a otros sistemas, incluidos aquellos que calculan el peso y el balance y rastrean los tiempos de vuelo, según United. No está claro qué causó el problema, que se resolvió tarde el miércoles. Aunque se esperaban retrasos residuales, la aerolínea con sede en Chicago aseguró que su equipo estaba trabajando para restaurar las operaciones normales.

Aproximadamente el 35% de todos los vuelos de la aerolínea se retrasaron y el 7% se cancelaron el miércoles, según FlightAware, un sitio web que rastrea las interrupciones de vuelos. A última hora de la mañana del jueves, hora local de Chicago, el 9% de los vuelos de United para el día estaban retrasados y el 5% se cancelaron. Alrededor de la misma hora, FlightAware informó de 42 cancelaciones en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago, 41 de las cuales eran vuelos de United.

Una alerta en el sitio web de la Administración Federal de Aviación el miércoles decía que todos los vuelos de United con destino a Chicago estaban detenidos en sus aeropuertos de salida. Los vuelos a los centros de United en los aeropuertos de Denver, Newark, Houston y San Francisco también se vieron afectados.

La página de alertas de viaje de United señaló que los vuelos hacia o desde varios aeropuertos de Estados Unidos podrían verse afectados aún el jueves, incluidos Denver, Newark, Washington, Houston, Nueva York, Los Ángeles, Orlando, Chicago, San Francisco, Honolulu y Guam, y algunos en Europa, como Londres, Fráncfort y Múnich. Fue una mejora respecto a lo que se decía más temprano en el día, cuando la página de alertas indicaba que los vuelos hasta el domingo podrían verse afectados.

“La seguridad es nuestra máxima prioridad, y trabajaremos con nuestros clientes para llevarlos a sus destinos”, dice el comunicado enviado por correo electrónico de la aerolínea.

La interrupción del sistema, como la describió la compañía, duró varias horas, según el comunicado. No estaba relacionada con preocupaciones recientes sobre la ciberseguridad en la industria aérea. United indicó que lo estaba tratando como un retraso controlable, lo que significa que pagó los gastos de los clientes, como hoteles, cuando era aplicable.

En una entrevista, el pasajero de United Airlines Benjamin Fuentes, quien voló de Boston a Houston, dijo a KTRK-TV que les informaron que tendrían que esperar un tiempo después de que el avión aterrizara.

“La primera hora, la gente ya estaba de pie y simplemente caminando por la cabina porque no había nada que hacer”, relató. “Me puse a ver Netflix”.

Después de aproximadamente una hora, avisaron que el sistema estaba caído a nivel nacional, dijo. Finalmente, añadió, se enteraron de que encontraron una puerta, pero tomó otros 45 minutos antes de que llegaran allí.

La FAA señaló en un comunicado el jueves que estaba al tanto de la interrupción en las operaciones de United, señalando que los retrasos podrían continuar mientras la aerolínea se recupera.

“Hemos ofrecido todo nuestro apoyo para ayudar a abordar su acumulación de vuelos y mantenemos un contacto cercano con United”, indicó la FAA.

United Airlines se disculpó en las redes sociales y anunció que en algunos casos pagará por hoteles y otros gastos incurridos por los viajeros debido a los retrasos.

“Hola, nos disculpamos por la interrupción del viaje hoy”, expresó la aerolínea a un cliente en la plataforma social X. “Nuestros equipos están trabajando para resolver la interrupción lo más rápido posible. Gracias por su paciencia”.

Lectura rápida

¿Qué provoca los retrasos en United Airlines? Una interrupción en el sistema Unimatic causó más de 1.000 retrasos. ¿Quién se vio afectado? Más de 1.000 vuelos de United Airlines se retrasaron o cancelaron. ¿Cuándo se solucionó el problema? El problema fue resuelto tarde el miércoles. ¿Dónde se registraron los retrasos más graves? Los retrasos afectaron vuelos a Chicago, Denver, Newark, Houston y San Francisco. ¿Por qué persisten los retrasos? Aún hay retrasos residuales por la interrupción en el sistema.