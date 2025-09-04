Una misión del FMI controla la economía de Ucrania en medio del conflicto

Una misión del FMI visitó Kiev y comenzó a examinar junto con los directivos del Ministerio de Hacienda de Ucrania el estado de la implementación del programa del Servicio Ampliado (SAF) que brinda esa entidad al país que libra un conflicto bélico con Rusia.

Así lo informó el Ministerio de Hacienda, según publicó el sitio Ukrinform, que informó que las negociaciones en Kiev continuarán en los próximos días.

El debate se centrará en la preparación del presupuesto estatal para 2026, la planificación presupuestaria a mediano plazo, cuestiones del sector financiero y otras reformas estructurales.

“Agradezco al Fondo Monetario Internacional por su apoyo y evaluación, que nos permiten mejorar la estabilidad económica y financiera de Ucrania. Esperamos una semana de conversaciones fructíferas con los expertos del FMI. Es importante acordar los próximos pasos de cooperación, teniendo en cuenta la situación actual y las necesidades del presupuesto estatal para los próximos años”, señaló Sergii Marchenko, el titular de Hacienda.

Ucrania ya recibió nueve tramos del programa SAF, por un total aproximado de 10,6 mil millones de dólares de los 15,5 mil millones previstos para el período 2023-2027.

La primera ministra de Ucrania, Yuliya Svyrydenko, afirmó que el Gobierno de ese país probablemente solicitará financiación adicional a la entidad.

Debido a la expiración del programa actual con el FMI en 2027, así como a la incertidumbre sobre la duración de la guerra, es probable que sea necesario debatir un nuevo plan durante la revisión del programa por parte del Fondo.