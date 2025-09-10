En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Una jueza le impidió a Donald Trump destituir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook

El fallo ordenó su reinstalación: la funcionaria presentó una demanda el 28 de agosto buscando anular el intento de remoción.

10/09/2025 | 10:27Redacción Cadena 3

FOTO: Fallo judicial alimenta las expectativas de Lisa Cook.

Una jueza federal impidió al presidente estadounidense, Donald Trump, destituir a la gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Lisa Cook, y ordenó su reinstalación inmediata, según información de medios locales.

La jueza del Distrito de Columbia, Jia Cobb, determinó que el intento de Trump de despedir a Cook por presuntas irregularidades hipotecarias anteriores a su ingreso a la junta de la Fed violaba una ley federal diseñada para proteger al organismo encargado de fijar las tasas de interés de presiones políticas.

Cobb dictó que solo la conducta de Cook en el ejercicio de sus funciones podría ser motivo de remoción, informó la agencia de noticias Xinhua.

“El interés público en la independencia de la Reserva Federal  favorece la reinstalación de Cook”, dictaminó la jueza.

El 25 de agosto, Trump despidió a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, alegando presuntos fraudes hipotecarios relacionados con documentos que ella firmó para dos propiedades residenciales de su titularidad en Georgia y Michigan.

Cook negó cualquier irregularidad y presentó una demanda el 28 de agosto buscando anular el intento de remoción por parte de Trump.

Lectura rápida

¿Quién impidió la destitución de Cook? Una jueza federal, Jia Cobb, lo hizo.

¿Por qué fue destituida Cook? Trump la acusó de presuntos fraudes hipotecarios.

¿Cuándo Cook presentó la demanda? Lo hizo el 28 de agosto.

¿Qué disposición tomó la jueza? Ordenó la reinstalación inmediata de Cook.

¿Cuál es la ley implicada? Una legislación que protege a la Reserva Federal de presiones políticas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho