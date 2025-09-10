Una jueza le impidió a Donald Trump destituir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook

Una jueza federal impidió al presidente estadounidense, Donald Trump, destituir a la gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Lisa Cook, y ordenó su reinstalación inmediata, según información de medios locales.

La jueza del Distrito de Columbia, Jia Cobb, determinó que el intento de Trump de despedir a Cook por presuntas irregularidades hipotecarias anteriores a su ingreso a la junta de la Fed violaba una ley federal diseñada para proteger al organismo encargado de fijar las tasas de interés de presiones políticas.

Cobb dictó que solo la conducta de Cook en el ejercicio de sus funciones podría ser motivo de remoción, informó la agencia de noticias Xinhua.

“El interés público en la independencia de la Reserva Federal favorece la reinstalación de Cook”, dictaminó la jueza.

El 25 de agosto, Trump despidió a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, alegando presuntos fraudes hipotecarios relacionados con documentos que ella firmó para dos propiedades residenciales de su titularidad en Georgia y Michigan.

Cook negó cualquier irregularidad y presentó una demanda el 28 de agosto buscando anular el intento de remoción por parte de Trump.