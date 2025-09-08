Una argentina murió en el ataque terrorista en Jerusalén

Sarah Mariela Voloj de Mendelson, una ciudadana argentina que residía en Israel desde su infancia, fue identificada como una de las seis víctimas del ataque a tiros ocurrido el lunes en Jerusalén.

La mujer, de 57 años, se dirigía a su trabajo en el movimiento juvenil Bnei Akiva cuando dos atacantes palestinos abrieron fuego contra civiles que esperaban en una parada de colectivos en la intersección de Ramot, al norte de la ciudad. El ataque tuvo lugar durante la hora pico de la mañana.

El tiroteo dejó un saldo trágico de seis personas muertas y al menos 21 heridas, con seis de ellas en estado grave. Los agresores, que provenían de Cisjordania, fueron abatidos por un soldado israelí fuera de servicio y por civiles armados que se encontraban en el lugar.

La muerte de Voloj de Mendelson fue confirmada por el rabino Eliahu Hamra, presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), quien expresó su pesar a través de un mensaje en redes sociales.

Mendelson formaba parte del equipo directivo del movimiento Bnei Akiva, el más grande del mundo dentro del ámbito juvenil sionista religioso. Durante décadas, ocupó el cargo de directora de Relaciones Gubernamentales dentro del departamento de tesorería de la organización, donde se destacó por su compromiso comunitario y su capacidad para articular con autoridades locales.

Según comunicaron desde Bnei Akiva, Mendelson fue asesinada mientras se dirigía a la sede nacional del movimiento, ubicada en el barrio Nayot.

El ataque del lunes fue calificado como “terrorista” por el gobierno israelí, que reforzó su retórica sobre una guerra múltiple que se libra en distintos frentes. El primer ministro Benjamín Netanyahu se presentó en el lugar pocas horas después del atentado y advirtió que “Israel está librando una guerra en Gaza, en Cisjordania e incluso dentro del propio país”.

El servicio de emergencias médicas israelí, precisó que cuatro personas murieron en el lugar y otras dos fallecieron tras ser trasladadas al hospital Hadassah en estado crítico.