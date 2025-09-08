Un muerto tras derrumbe en mina de oro en Colombia; 19 más fueron evacuados con vida
Al menos un minero perdió la vida en un accidente en Ataco, Tolima. Otros 19 trabajadores fueron evacuados, dos sufrieron fracturas y fueron llevados a centros asistenciales.
BOGOTÁ (AP) — Al menos un minero murió el lunes a causa del derrumbe de una mina de oro en el centro oeste de Colombia, mientras 19 trabajadores más fueron evacuados con vida, informó la estatal Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
El accidente minero ocurrió en la zona rural de Ataco, ubicado en el departamento de Tolima, un municipio donde tradicionalmente se extrae oro.
La entidad detalló que dos trabajadores sufrieron fracturas y otros tres lesiones menores, por lo que fueron remitidos a centros asistenciales.
Ericka Lozano, secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, indicó en un video difundido a la prensa que uno de los heridos falleció en el hospital.
Gestión de Riesgo indicó que se trata de un “aparente derrumbe”, según información preliminar, por lo que las autoridades investigarán lo ocurrido.
Según la Agencia Nacional de Minería, los accidentes mineros ocurren en su mayoría en las minas de carbón y de oro a pequeña escala, principalmente por fallas geomecánica, atmósfera contaminada y explosión.
