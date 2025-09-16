Un hombre se lanzó del cuarto piso y cayó sobre una mujer: él vivió y ella murió

Un dramático suceso conmocionó a un barrio residencial italiano cuando un hombre de 70 años intentó quitarse la vida al arrojarse desde el cuarto piso de un edificio, pero en su caída impactó contra una mujer de 83 años que caminaba por la vereda, causándole la muerte en el acto.

El hecho, reportado el lunes pasado por la tarde por la agencia de noticias italiana AdnKronos, ocurrió en una zona céntrica y dejó a la comunidad en estado de shock.

Según los primeros reportes, el incidente tuvo lugar alrededor de las 16.00 horas, cuando el hombre se lanzó desde una ventana de su departamento.

En su caída, colisionó con la anciana, quien murió instantáneamente debido a las graves heridas sufridas por el impacto.

Los servicios de emergencia acudieron rápidamente tras un llamado al 112, constatando el fallecimiento de la víctima en la escena.

La identidad de la mujer no fue divulgada para proteger la privacidad de su familia. El hombre, por su parte, sobrevivió al salto, permaneciendo consciente y alerta a pesar de las heridas sufridas.

Los equipos médicos le brindaron primeros auxilios en el lugar y lo trasladaron a un hospital cercano, donde permanece internado.

Según AdnKronos, el hombre sufrió fracturas en las extremidades inferiores y su estado es crítico, aunque los médicos aseguraron que su vida no corre peligro. Investigación y cargos por homicidio.

Las autoridades italianas iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

El hombre, cuya identidad tampoco fue revelada, enfrenta cargos por homicidio, aunque permanece en libertad bajo investigación mientras se recupera en el hospital.

Los investigadores están recopilando testimonios y revisando imágenes de cámaras de seguridad para determinar los motivos que lo llevaron a intentar quitarse la vida.

Hasta el momento, no se han revelado antecedentes de problemas de salud mental ni denuncias previas relacionadas con el hombre.

Vecinos del lugar describieron la escena como “desgarradora”. “Fue un momento de horror, nadie esperaba algo así. La señora era conocida y querida por todos”, relató un testigo a AdnKronos.