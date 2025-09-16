Jair Bolsonaro fue hospitalizado de urgencia tras sufrir una descompensación

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado la semana pasada a 27 años de prisión por golpismo, fue hospitalizado de urgencia este martes luego de sufrir una fuerte crisis de hipo, vómitos y presión baja, según informó su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, en la red social X.

Bolsonaro, de 70 años, cumple arresto domiciliario en su residencia de Brasilia tras el fallo histórico del Tribunal Supremo que lo responsabilizó por el intento de golpe de Estado de enero de 2023. La descompensación obligó a trasladarlo al Hospital DF Star, acompañado por su esposa, Michelle Bolsonaro, y por la custodia policial que lo vigila desde la condena.

El parte médico

El doctor Claudio Birolini, jefe del equipo médico del exmandatario, explicó en un comunicado que la internación fue necesaria para realizar una “evaluación clínica, medidas terapéuticas y exámenes complementarios”. Detalló que Bolsonaro presentó “malestar general, caída de la presión arterial y vómitos”.

El domingo, apenas dos días antes, el expresidente había sido sometido a estudios médicos en el mismo hospital. El parte de alta indicó entonces que padecía anemia y que una tomografía reveló una imagen residual de una neumonía reciente.

Antecedentes de salud

Bolsonaro arrastra desde 2018 problemas digestivos y respiratorios como consecuencia del ataque a cuchillazos que sufrió durante la campaña electoral de ese año. Los médicos atribuyen sus crisis de hipos recurrentes, que en ocasiones derivan en vómitos, a secuelas de esa agresión.

Su estado de salud ha sido recurrentemente frágil en los últimos años, lo que lo llevó a múltiples hospitalizaciones tanto en Brasil como en el exterior.

Impacto judicial

El cuadro clínico podría incidir en el futuro de su condena. Según fuentes judiciales citadas por la prensa brasileña, es probable que la Justicia permita que Bolsonaro continúe cumpliendo la pena en su casa de Brasilia bajo prisión domiciliaria, considerando su estado delicado y la necesidad de controles médicos constantes.

La hospitalización marca la primera vez que el exmandatario sale de su residencia desde que fue condenado por golpismo, en un proceso que la Corte Suprema calificó de histórico para la democracia brasileña.

