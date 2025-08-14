Un dron de Ucrania impactó un edificio gubernamental en la región rusa de Belgorod: hay civiles heridos

Un dron lanzado por Ucrania impactó en el edificio gubernamental de la región rusa de Belgorod, informó el gobernador Vyacheslav Gladkov y provocó heridas a al menos tres civiles, según la prensa de Moscú.

“Un hombre en estado grave con múltiples heridas por metralla y su esposa con quemaduras en el antebrazo fueron trasladados por una ambulancia al hospital clínico regional”, comentó el gobernador de la región rusa, Viacheslav Gladkov, según el sitio Sputnik News. Más tarde se dio a conocer que el hombre perdió una pierna a causa de las heridas sostenidas.

El tercer herido, con barotrauma y heridas por metralla en la pierna, también fue llevado al hospital de la ciudad rusa de Bélgorod, agregó. Además, como resultado del ataque se incendió un automóvil, según sus datos.

Previamente, el funcionario denunció otro ataque: las FFAA de Ucrania lanzaron por cuarta vez un dron contra un edificio del gobierno regional.

A su vez, la defensora del Pueblo de Rusia, Tatiana Moskalkova, denunció que Kiev sigue violando todas las normas del derecho internacional humanitario, atacando a la población civil. Moskalkova señaló que el ataque ocurre en vísperas de la cumbre entre Rusia y Estados Unidos en Alaska para resolver el conflicto ucraniano, y destacó que, en este contexto, esta agresión resulta especialmente cínica.

“Demostramos constantemente nuestra disposición a la desescalada, mientras que el régimen de Kiev, en su vana malicia, sigue atacando a la población civil, violando todas las normas imaginables del derecho internacional humanitario”, escribió en su canal de Telegram.

Gladkov añadió que se encontraba caminando en las proximidades del lugar cuando ocurrió el ataque, de acuerdo con el cable de la agencia de noticias Xinhua.

Tanto los medios Sputnik News como Actualidad RT daban cuenta este jueves de varios ataques de Ucrania contra instalaciones civiles y la central nuclear de Zaporizhia y lo atribuían a una intención de sabotear la cumbre de este viernes en Alaska, que convocará a los presidentes Donald Trump (Estados Unidos) y Vladímir Putin (Rusia).

En otro orden, “un grupo de 84 prisioneros de guerra rusos fue devuelto desde el territorio controlado por Kiev, informan desde el Ministerio de Defensa”. “A cambio, se entregó un grupo con igual cantidad de prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas ucranianas”, indica el parte. Los militares rusos fueron llevados primero a Bielorrusia, donde se les prestaba la asistencia psicológica y médica necesaria, agregó el comunicado.

Todos los soldados rusos regresarán a su país para recibir tratamiento y rehabilitación en instalaciones médicas del Ministerio de Defensa ruso, se añadió.

“Los Emiratos Árabes Unidos proporcionaron esfuerzos de mediación humanitaria durante el regreso de los militares rusos del cautiverio”, agregaron desde el organismo.