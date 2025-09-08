Ucrania muestra a diplomáticos daños por el peor ataque aéreo ruso desde la invasión

KIEV (AP) — Altos funcionarios ucranianos llevaron a 60 diplomáticos extranjeros a un recorrido por oficinas gubernamentales dañadas en el corazón de Kiev el lunes, un día después del peor ataque aéreo de Rusia a Ucrania desde que comenzó su invasión total hace más de tres años.

El asalto de Rusia el domingo involucró más de 800 drones y señuelos y ocurrió mientras parecieron estancados los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos. Cuatro personas murieron cuando los drones impactaron en edificios de apartamentos, y una columna de humo se elevó desde el principal edificio gubernamental de la capital.

Es al parecer la primera vez que un ataque ruso golpea el edificio de 10 pisos y de estilo soviético que fue construido hace casi un siglo y tiene una imponente fachada semicircular.

Durante el recorrido ofrecido a los diplomáticos, la primera ministra de Ucrania Yuliia Svyrydenko, el ministro de Relaciones Exteriores Andrii Sybiha y el ministro del Interior Ihor Klymenko, les mostraron oficinas quemadas llenas de escombros carbonizados.

Svyrydenko calificó el ataque como una “clara señal de que Rusia no quiere la paz y se burla abiertamente de los esfuerzos diplomáticos del mundo civilizado”.

Otro plazo establecido por el presidente estadounidense Donald Trump, en agosto, para que el Kremlin cambie de rumbo o enfrente severas consecuencias, ha pasado. Trump ha evitado imponer más sanciones a Rusia a pesar de su ofensiva y ha culpado a ambos lados en la guerra por los combates, aunque Ucrania se está defendiendo de la invasión a gran escala lanzada por su vecino más grande el 24 de febrero de 2022.

Trump anunció el domingo que hablará con el presidente ruso Vladímir Putin en los próximos días y reconoció que el conflicto ha resultado más difícil de resolver de lo que anticipaba.

El ejército ruso aparentemente es incapaz de capturar terreno significativo en la línea del frente de 1.000 kilómetros (620 millas), aunque ha hecho avances lentos en áreas rurales.

Ucrania y los líderes europeos han instado a Washington a intensificar las sanciones económicas contra Rusia, cuya economía de guerra depende en gran medida de las exportaciones de petróleo crudo, y contra los países que compran sus productos.

Un equipo de funcionarios europeos, liderado por el encargado de sanciones de la Unión Europea David O’Sullivan, visitará el Tesoro de Estados Unidos el lunes para discutir varias formas de presión económica sobre Rusia, incluidas nuevas sanciones, reveló una persona familiarizada con la reunión a The Associated Press. La persona habló bajo condición de anonimato al no estar autorizada para hablar con la prensa.

Es poco probable que Ucrania obtenga alivio pronto de los bombardeos nocturnos en momentos en que Rusia intenta desgastar el ánimo ucraniano. Funcionarios y analistas ucranianos han advertido previamente que Rusia tiene la intención de escalar sus bombardeos para incluir más de 1.000 drones por día antes de fin de año.

Fatima Hussein contribuyó con esta nota desde Washington.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.