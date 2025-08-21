Ucrania espera claridad sobre garantías de seguridad de EE.UU. y aliados

FOTO: Ucrania espera recibir pronto claridad sobre garantías de seguridad de EEUU y otros aliados

KIEV, Ucrania (AP) — Ucrania llevó a cabo reuniones intensivas para entender qué tipo de garantías de seguridad estaban dispuestos a proporcionar sus aliados, después de recibir señales de que Estados Unidos respaldaría nuevas conversaciones para buscar el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania, dijo el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy.

Asesores de seguridad nacional y funcionarios militares trabajaron en los detalles, y Zelenskyy creía que estarían más claros dentro de diez días. Luego, esperaba estar listo para mantener conversaciones directas con el presidente ruso, Vladímir Putin, por primera vez desde la invasión a gran escala.

Mientras tanto, la Fuerza Aérea ucraniana dijo el jueves que Rusia había lanzado uno de sus mayores ataques aéreos del año contra Ucrania, con 574 drones y 40 misiles.

El ataque golpeó principalmente regiones en el oeste del país, señaló. Los bombardeos mataron al menos a una persona e hirieron a 15 más, según las autoridades.

Rusia golpeó instalaciones de un “importante fabricante estadounidense de electrónica” en el oeste del país, indicó el ministro ucraniano de Exteriores, Andrii Sybiha. No dio más detalles.

Conversaciones sobre el formato de reuniones

Las conversaciones también podrían llevarse a cabo en un formato trilateral junto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo Zelenskyy.

“Queremos tener un entendimiento de la arquitectura de las garantías de seguridad dentro de siete a diez días. Y basándonos en ese entendimiento, nuestro objetivo es celebrar una reunión trilateral. Esa era mi lógica”, dijo Zelenskyy, hablando con periodistas el miércoles después de su viaje a Washington junto con los principales líderes de Europa.

“El presidente Trump sugirió una lógica ligeramente diferente: una reunión trilateral a través de una bilateral”, dijo Zelenskyy. “Pero luego todos acordamos que, en cualquier caso, continuamos trabajando en las garantías de seguridad, estableciendo este marco aproximado, similar al Artículo cinco. Y lo que tenemos hoy es apoyo político para esto”.

El Artículo cinco es la garantía de defensa común de la OTAN bajo la cual un ataque a un miembro se considera un ataque a todos.

Se discutió un lugar para la reunión con Suiza, Austria y Turquía como posibilidades, agregó Zelenskyy.

Kiev aún no tenía información clara sobre qué tipo de apoyo podía esperar de los aliados. Una coalición de más de 30 países había prometido en principio contribuir a las garantías de seguridad, pero las conversaciones se estancaron cuando Estados Unidos permaneció ambivalente sobre su papel.

El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, dijo que trabajar en arreglos de seguridad en Ucrania sin la participación de Moscú no funcionaría, según la agencia estatal de noticias RIA Novosti.

“No podemos estar de acuerdo con el hecho de que ahora se proponga resolver cuestiones de seguridad colectiva sin la Federación Rusa. Esto no funcionará. Ya hemos explicado más de una vez que Rusia no exagera sus intereses, pero aseguraremos nuestros intereses legítimos de manera firme y dura”, dijo Lavrov en una conferencia de prensa el miércoles.

Las recientes señales positivas de Trump sugiriendo que Estados Unidos apoyaría garantías de seguridad “similares al Artículo 5” y las esperanzas de Ucrania de unirse a la Unión Europea han revitalizado esas discusiones, indicó Zelenskyy.

“Hoy tenemos una señal positiva de Estados Unidos, del presidente Trump, de su equipo, de que serán participantes en las garantías de seguridad para Ucrania. Y esto abre la posibilidad para otros países”, agregó. “Ahora el estado mayor de los países clave ya ha comenzado a hablar sobre para qué están listos. Y algunos países que no estaban allí probablemente aparecerán ahora”.

Turquía expresó su disposición a proporcionar seguridad a lo largo del mar Negro después de que Trump se mostrara abierto a la posibilidad de apoyar garantías de seguridad para Ucrania, dijo Zelenskyy.

Zelenskyy reiteró que Ucrania estaba lista para mantener conversaciones directas con Putin.

"¿Y qué pasa si los rusos no están listos? Los europeos plantearon el tema. Si los rusos no están listos, entonces nos gustaría ver una fuerte reacción de Estados Unidos”, dijo.

Ucrania previamente había expresado la esperanza de que Estados Unidos castigue a Rusia con más sanciones si no demuestra una disposición seria para poner fin a la guerra.

Zelenskyy habló positivamente sobre su reunión con Trump en la Oficina Oval el lunes junto con los principales líderes europeos. Buscó convencer a Trump de que la situación en el campo de batalla no era tan mala para Ucrania como Putin la retrataba.

Zelenskyy señaló errores en el mapa estadounidense de la línea del frente que, según él, mostraban a Rusia controlando más territorio del que realmente tiene.

“El presidente Trump estaba interesado en escuchar los detalles. Hablamos mucho sobre Donbás, sobre el Este, cuál es su importancia. Señalé que si nuestro ejército se retira de este territorio y es ocupado, entonces abriremos el camino a Járkiv”, dijo Zelenskyy, agregando que mostró a Trump caminos que conducen al centro industrial de Ucrania en Dnipropetrovsk.

“Le señalé que hay muchos aspectos importantes aquí. Si simplemente estamos hablando de retirarnos del este, no podemos hacer esto”, dijo Zelenskyy, señalando que creía que Trump lo había entendido.