Turquía respalda al nuevo gobierno de Siria con acuerdo de defensa y advertencia a Israel

ANKARA (AP) — Turquía reforzó públicamente su apoyo al nuevo gobierno sirio el miércoles, advirtiendo a Israël y a los combatientes kurdos que cesaran acciones que amenazan su estabilidad y firmando un acuerdo sobre cooperación y consultoría en entrenamiento militar.

Hablando en una conferencia de prensa en Ankara con su colega sirio, Asaad al-Shibani, el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, acusó a Israel y a las Fuerzas Democráticas Sirias kurdas (SDF) de socavar los esfuerzos del país para restablecerse después de más de una década de guerra civil.

Fidan expresó que Israel había “alimentado ciertas dificultades” en Siria y advirtió que la seguridad israelí “no puede lograrse socavando la seguridad de sus vecinos”.

“Por el contrario, deben asegurarse de que sus países vecinos sean prósperos y seguros. Si intentan desestabilizar estos países, si toman medidas con ese fin, esto podría desencadenar otras crisis en la región.”

Desde que insurgentes liderados por islamistas derrocaron al presidente Bashar Assad en una ofensiva rebelde en diciembre, el gobierno interino en Damasco ha batallado para mantener la estabilidad y sanar las heridas de la guerra civil de casi 14 años.

Recientemente, cientos de personas murieron en enfrentamientos en la provincia sureña de Sweida entre fuerzas gubernamentales y tribus beduinas locales por un lado y combatientes de la minoría drusa por el otro.

Mientras tanto, las tensiones también aumentaron entre el gobierno central y las SDF aliadas de Estados Unidos que controlan el noreste de Siria. La implementación de un acuerdo alcanzado en marzo para fusionar las SDF con el nuevo ejército sirio se estancó y hubo brotes dispersos de violencia entre las dos partes.

La semana pasada, representantes de los diversos grupos étnicos y religiosos de Siria celebraron una conferencia en la ciudad siria nororiental de Hassakeh —que está bajo el control de las SDF— y pidieron la formación de un Estado descentralizado y la redacción de una nueva Constitución que garantice el pluralismo religioso, cultural y étnico.

El gobierno sirio criticó la reunión y alegó que entre los asistentes había algunos con ambiciones secesionistas. Dijo que, como resultado, ya no tiene la intención de unirse a las conversaciones planeadas con las SDF en París que se habían acordado a finales de julio. Aún no se había fijado una fecha para las conversaciones en París.

Fidan acusó a las SDF de intentar convertir la inestabilidad en Siria en una “oportunidad para ellos mismos”.

Ankara ve a las SDF con hostilidad ya que el grupo está encabezado por las Unidades de Protección Popular, o YPG, afiliadas al grupo kurdo que recientemente entró en un proceso de paz con Turquía después de más de 40 años de lucha.

Las SDF han dicho que no son parte del acuerdo entre Ankara y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).

“En este punto, comenzamos a presenciar desarrollos que nos resultan cada vez más difíciles de tolerar”, manifestó Fidan. “Las altas esferas del YPG deben dejar de ganar tiempo porque el caos que esperan (en Siria) no ocurrirá, y aunque ocurra, no será en su beneficio”, señaló Fidan.

Agregó: “No deben tomarnos por tontos. Tenemos buenas intenciones, pero eso no significa que cerraremos los ojos a sus maneras traviesas o engañosas”.

Turquía apoyó a la nueva administración siria, que está formada en gran parte por rebeldes que Ankara respaldó durante la guerra civil.

El miércoles, el ministro de Defensa de Turquía, Yasar Guler, y su colega sirio, Murhaf Abu Qasra, firmaron un memorando de entendimiento en Ankara sobre “Cooperación en Entrenamiento y Asesoría Conjunta”, anunció el Ministerio de Defensa de Turquía en la red social X, sin proporcionar detalles.

El mes pasado, Siria solicitó el apoyo de Turquía para fortalecer sus capacidades de defensa tras la violencia sectaria, y funcionarios turcos han dicho que Ankara estaba preparada para proporcionar entrenamiento, consultoría y asistencia técnica al país.

“No todos los actores en la región son tan constructivos como nosotros”, comentó Fidan. “Hay ciertas personas que han estado entrometiéndose en los asuntos de Siria, entre ellos la administración israelí”.

Al-Shibani, por su parte, dijo que las acciones de Israel “socavan la seguridad de nuestros ciudadanos”, añadiendo que “ciertos países quieren que Siria se desintegre basándose en ideologías, basándose en etnicidad, y obviamente estamos en contra de todos estos esfuerzos”.