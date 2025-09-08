Túnez se clasifica al Mundial con victoria in extremis sobre Guinea Ecuatorial
Túnez logró su clasificación al Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Guinea Ecuatorial, asegurando el liderazgo en el Grupo H con 22 puntos y dos partidos restantes.
08/09/2025 | 12:47Redacción Cadena 3
FOTO: Cadena 3 Noticias
MALABO, Guinea Ecuatorial (AP) — Mohamed Ali Ben Romdhane catapultó a Túnez al Mundial 2026 con un gol en el cuarto minuto del tiempo de descuento, certificando el lunes la victoria 1-0 sobre Guinea Ecuatorial en las eliminatorias de África.
Romdhane fue asistido por su compañero suplente Firas Chaouat para anotar el agónico gol y desatar celebraciones desenfrenadas para los visitantes en la pista detrás del arco.
Túnez necesitó ganar para asegurar un lugar en el torneo del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá con dos partidos de sobra. Encabeza el Grupo H con 22 puntos en ocho partidos, sacándole 10 puntos de diferencia a su perseguidor inmediato Namibia, y un partido pendiente. Túnez aún no ha encajado un gol en las eliminatorias.
Es la séptima vez que Túnez se clasifica para el Mundial, y la tercera consecutiva. Se despidió en la fase de grupos en 2018 y 2022.
Lectura rápida
¿Qué logró Túnez? Túnez logró clasificarse al Mundial 2026 tras vencer a Guinea Ecuatorial.
¿Quién anotó el gol decisivo? El gol decisivo fue anotado por Mohamed Ali Ben Romdhane.
¿Cuándo se jugó el partido? El partido se disputó el lunes en Malabo, Guinea Ecuatorial.
¿Dónde se celebrará el próximo Mundial? El próximo Mundial se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.
¿Cuántas veces se ha clasificado Túnez al Mundial? Túnez se ha clasificado al Mundial en siete ocasiones.
[Fuente: AP]