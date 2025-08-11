Trump confirma reunión con Putin en Alaska: "Creo que quiere terminar con esto"

FOTO: Rusia y Ucrania se aferran a sus exigencias antes de la reunión entre Putin y Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que el próximo 15 de agosto se reunirá con el mandatario ruso, Vladímir Putin, en Alaska, un encuentro que, según dijo, busca explorar una posible salida a la guerra en Ucrania y que podría abrir la puerta a un diálogo posterior con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

En una extensa conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump afirmó que la reunión será “de tanteo” y que Putin lo invitó a “involucrarse” en un eventual proceso de paz. “Creo que quiere terminar con esto”, aseguró. Sin embargo, el mandatario también expresó su escepticismo: “A veces he tenido una gran llamada con él y luego lanzaban misiles contra Kiev o algún otro lugar. Es una guerra violenta. Entre 5.000 y 6.000 personas mueren por semana”.

Trump reiteró que, de haber estado en el poder, la invasión rusa no se habría producido. Recordó su oposición al gasoducto Nord Stream 2 —“lo detuve cuando ya estaba a medio construir”— y se atribuyó el mérito de haber impedido que Rusia avanzara territorialmente durante su anterior mandato. “Bajo Trump, ¿sabes qué tomaron? Nada. Nada”, remarcó.

El presidente adelantó que, tras el encuentro con Putin, planea contactar a líderes europeos y a Zelenski para preparar un cara a cara entre ambos. No obstante, dejó entrever que cualquier acuerdo incluiría “algún intercambio de territorios, con cosas buenas para Ucrania y cosas malas para ambos lados”, lo que encendió alertas en Kiev y en las capitales europeas sobre posibles concesiones a Moscú.

Las posiciones en juego son rígidas. Según un informe de Associated Press, Rusia mantiene exigencias que incluyen el reconocimiento de las anexiones de Crimea (2014) y de cuatro regiones ucranianas (2022), la renuncia de Kiev a ingresar en la OTAN y restricciones a sus Fuerzas Armadas. Ucrania, por su parte, insiste en un alto el fuego total e incondicional, el rechazo a cualquier cesión territorial y garantías internacionales de seguridad.

Trump, que responsabilizó a su antecesor Joe Biden por la guerra —“Esta es la guerra de Joe Biden, no la mía”—, dijo que buscará “el mejor acuerdo posible para ambas partes” pero advirtió que, si no hay consenso, podría abandonar las gestiones. “Quizá diga ‘buena suerte’ y sigan luchando, o quizá diga ‘podemos hacer un acuerdo’. Se necesitan dos para bailar”.

Analistas consultados por AP sostienen que Putin podría usar la reunión para reforzar su posición y presionar a Ucrania a aceptar un arreglo favorable al Kremlin. El temor en Europa y Kiev es que un diálogo bilateral sin Zelenski en la mesa otorgue a Moscú margen para consolidar sus ganancias territoriales y condicionar el futuro del conflicto.

Por ahora, Trump asegura que su objetivo es claro: “Me gustaría ver un alto el fuego y el mejor acuerdo posible. Rusia tiene que reconstruir su país, y Ucrania tiene que recuperar lo que pueda. Voy a escuchar a Putin, y si es un trato justo, lo transmitiré primero a Zelenski y luego a la OTAN. Veremos si es posible”.