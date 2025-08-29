Trump bloquea ayuda exterior aprobada por el Congreso con una táctica de 50 años

El presidente Donald Trump le comunicó al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que no gastará 4.900 millones de dólares en ayuda exterior aprobada por el Congreso, recortando efectivamente el presupuesto sin pasar por el poder legislativo.

Trump, quien envió una carta a Johnson el jueves, está utilizando lo que se conoce como una rescisión de bolsillo, cuando un presidente presenta una solicitud al Congreso para no gastar fondos aprobados hacia el final del año fiscal, de modo que el Congreso no pueda actuar sobre la solicitud en un plazo de 45 días y el dinero quede sin gastar como resultado.

Es la primera vez en casi 50 años que un presidente utiliza una. El año fiscal llega a su fin a finales de septiembre.

La carta fue publicada el viernes por la mañana en la cuenta X de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca. Dice que los fondos se recortarían del Departamento de Estado y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, o USAID, un objetivo temprano de los esfuerzos de Trump para reducir la ayuda exterior.

Si la Casa Blanca estandariza este movimiento, el presidente podría efectivamente eludir al Congreso en decisiones clave de gasto y potencialmente entorpecer los esfuerzos en la Cámara y el Senado para mantener al gobierno financiado cuando comience el próximo año fiscal en octubre.

El uso de esa medida extraordinaria encaja en un patrón más amplio de la administración Trump para ejercer un mayor control sobre el gobierno, erosionando el poder del Congreso y de agencias como la Reserva Federal y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, entre otros.

La administración ya ha despedido a trabajadores federales y ha impuesto un aumento histórico en los aranceles sin pasar por el Congreso, poniendo la carga en el poder judicial para determinar los límites del poder presidencial.

Desmantelando USAID

El secretario de Estado Marco Rubio publicó en X que USAID está esencialmente siendo cerrada y felicitó al director de presupuesto de la Casa Blanca, Russ Vought, por gestionar el proceso.

“USAID está oficialmente en modo de cierre”, indicó Rubio. “Russ está ahora al mando para supervisar el cierre de una agencia que hace mucho tiempo se descarriló.”

La Ley de Control de Embargos de 1974 otorga al presidente la autoridad para proponer la cancelación de fondos aprobados por el Congreso. El Congreso puede, dentro de 45 días, votar para retirar los fondos o mantenerlos, pero al proponer la rescisión tan cerca del 30 de septiembre, la Casa Blanca argumenta que el dinero no se gastará y los fondos caducarán.

Lo que fue esencialmente la última rescisión de bolsillo ocurrió en 1977 por el entonces presidente demócrata Jimmy Carter, y la administración Trump argumenta que es una herramienta legalmente permisible a pesar de cierta ambigüedad, ya que Carter propuso la medida pero mucho antes del plazo de 45 días.

Reacción contra la medida

La medida provocó una reacción inmediata en partes del Senado sobre su legalidad.

La senadora republicana por Maine Susan Collins manifestó en un comunicado que la Constitución “deja claro que el Congreso tiene la responsabilidad del poder del gasto” y cualquier esfuerzo por recortar fondos “sin la aprobación del Congreso es una clara violación de la ley”.

“En lugar de este intento de socavar la ley, la forma adecuada es identificar maneras de reducir el gasto excesivo a través del proceso bipartidista de asignaciones anuales”, destacó Collins. El Congreso aprueba rescisiones regularmente como parte de este proceso.

El líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, advirtió que la medida extraordinaria podría socavar el proceso normal de financiación y arriesgar “un cierre doloroso y completamente innecesario”. Al fin y al cabo, cualquier acuerdo presupuestario alcanzado en el Senado podría carecer de autoridad si la Casa Blanca de Trump tiene el poder de retener el gasto a su antojo.

Schumer indicó en un comunicado que los líderes republicanos aún no se han reunido con los demócratas para encontrar un camino para financiar al gobierno después de que termine el año fiscal el 30 de septiembre, justo cuando Trump intenta una “maniobra ilegal para eludir al Congreso por completo”.

“Pero si los republicanos insisten en ir solos, los demócratas no serán parte de su destrucción”, recalcó Schumer.

‘Sin excepciones’

Eloise Pasachoff, profesora de derecho de la Universidad de Georgetown y experta en temas de gasto federal, ha escrito que la Ley de Control de Embargos permite rescisiones solo si el Congreso actúa dentro de 45 días, lo que significa que la Casa Blanca por sí sola no puede decidir no gastar los fondos.

“Este lenguaje obligatorio no admite excepciones, indicando que el Congreso espera que los fondos se utilicen como se pretendía antes del final del año fiscal si no aprueba la rescisión propuesta,” escribió Pasachoff en un artículo académico el año pasado.

¿Qué incluye la financiación?

Los fondos en el paquete de rescisión de bolsillo incluyen 3.200 millones de dólares en subvenciones de asistencia para el desarrollo, 520 millones de dólares para las Naciones Unidas, 838 millones de dólares para operaciones de mantenimiento de la paz internacional y 322 millones de dólares para fomentar valores democráticos en otros países.

Trump había buscado previamente obtener el respaldo del Congreso para las rescisiones y logró hacerlo en julio cuando la Cámara y el Senado aprobaron recortes por valor de 9.000 millones de dólares. Esas rescisiones recuperaron fondos para la radiodifusión pública y la ayuda exterior.

La administración Trump ha hecho de las reducciones profundas a la ayuda exterior una de sus políticas distintivas, a pesar de los ahorros relativamente escasos en relación con el déficit y el potencial daño a la reputación de Estados Unidos en el extranjero, ya que las poblaciones extranjeras pierden acceso a suministros de alimentos y programas de desarrollo.

En febrero, la administración dijo que eliminaría casi todos los contratos de ayuda exterior de USAID y 60.000 millones de dólares en asistencia general en el extranjero. Desde entonces, USAID ha sido desmantelada, y sus pocos programas restantes han sido colocados bajo el control del Departamento de Estado.

La administración Trump apeló el miércoles a la Corte Suprema para detener decisiones de tribunales inferiores que han preservado la ayuda exterior, incluyendo programas de salud global y de VIH y SIDA, que Trump ha intentado congelar.