Trump aumenta la presión comercial con cartas de aranceles

El gobierno de Donald Trump incrementó la presión sobre sus socios comerciales para alcanzar acuerdos rápidamente antes del plazo del miércoles, anunciando que el lunes comenzará a enviar cartas advirtiéndoles que a partir del 1 de agosto podrían entrar en vigor aranceles más altos.

Esta medida genera incertidumbre entre empresas, consumidores y socios comerciales de Estados Unidos, y plantea interrogantes sobre qué naciones recibirán las notificaciones, si habrá cambios en los próximos días y si Trump considerará posponer la implementación de los aranceles. Tanto el presidente como sus principales asesores comerciales afirmaron que la administración está ejerciendo la máxima presión sobre otros países.

Kevin Hassett, jefe del Consejo Nacional Económico de la Casa Blanca, indicó en el programa “Face the Nation” de CBS que Trump decidirá cuándo será el momento de cesar las negociaciones.

“Estados Unidos siempre está dispuesto a dialogar con todos sobre cualquier asunto”, expresó Hassett. “Hay plazos, y pueden haber situaciones que retrasen los procesos, aunque tal vez no. A fin de cuentas, la decisión final será del presidente”.

Stephen Miran, presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, sostuvo que los países que negocian de buena fe y que hacen concesiones podrían lograr que el plazo se extienda. Sin embargo, los aranceles que Trump anunció el 2 de abril amenazan con transformar la economía global y provocar guerras comerciales aún más extensas. Tras una semana de pánico en los mercados financieros, la administración suspendería durante 90 días la mayoría de los impuestos más altos sobre las importaciones justo antes de su implementación. La nueva prórroga hasta el 9 de julio para negociaciones solo resultó en acuerdos con el Reino Unido y Vietnam.

Trump impuso aranceles altos a decenas de países con superávit comercial significativo con Estados Unidos. También aplica un impuesto base del 10% sobre las importaciones de todos los países, alegando que se trata de una emergencia económica. Además, se establecen aranceles del 50% sobre acero y aluminio y 25% sobre automóviles. Desde abril, muy pocos gobiernos han acordado nuevos términos comerciales con Washington, como exigía el presidente.

Horas antes del viernes, Trump mencionó que su administración podría enviar cartas a los países incluso a partir del sábado, detallando los aranceles que enfrentarían si no llegaban a un acuerdo, aunque la recolección de esos impuestos no comenzaría hasta el 1 de agosto. Esa noche, informó que “probablemente enviaría de 10 a 12” cartas el lunes, cada una reflejando “diferentes montos y tasas arancelarias”.

Él y sus asesores evitaron especificar qué países recibirían las cartas, mientras que Scott Bessent, secretario del Tesoro, restó importancia a la fecha del 1 de agosto como un nuevo límite y no quiso detallar lo que sucedería el miércoles. “Ya veremos”, comentó Bessent en el programa State of the Union de CNN. “No voy a revelar la estrategia”.

Dijo que Estados Unidos estaba “cerca de varios acuerdos” y anticipó anuncios importantes en los próximos días. No obstante, no ofreció información adicional. “Creo que veremos múltiples acuerdos en un corto plazo”, añadió.

Trump ha mencionado un acuerdo con Vietnam que permitiría a los productos estadounidenses ingresar a ese país sin impuestos, mientras que las exportaciones vietnamitas a Estados Unidos enfrentarían un gravamen del 20%, una reducción del impuesto del 46% propuesto en abril, dentro de su política de aranceles recíprocos hacia varios países por el déficit comercial.

Cuando se le preguntó sobre acuerdos con la Unión Europea o India, Trump aseguró que “las cartas son una mejor opción para nosotros” dado el número de países involucrados. “Estamos en camino con India y con Vietnam lo hicimos, pero es más sencillo enviar una carta que diga: ‘Sabemos que tenemos un déficit o, en algunos casos, un superávit, y esto es lo que tendrán que abonar para operar en Estados Unidos’”.

El embajador de Trump, Pete Hoekstra, indicó que Canadá no sería uno de los países que reciban cartas, tras la reciente reanudación de conversaciones comerciales entre ambas naciones. “Canadá es uno de nuestros principales socios”, expresó Hoekstra. “Tendremos un acuerdo articulado”.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, ha manifestado su deseo de cerrar un nuevo acuerdo para el 21 de julio, o de lo contrario, Canadá podría incrementar las represalias comerciales. Hoekstra no se comprometió a una fecha para un acuerdo, y alegó que incluso si se llegara a un trato, Ottawa podría enfrentar algunos aranceles. “Pero no le enviaremos a Canadá únicamente una carta”, concluyó.