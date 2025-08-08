Trump anunció que se reunirá con Putin en Alaska para negociar la paz en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes que se reunirá con su homólogo ruso, Vladimir Putin, el próximo viernes 15 de agosto en Alaska.

El encuentro, descrito como “altamente esperado” por el propio Trump, busca avanzar en las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania, un conflicto que lleva más de tres años y ha cobrado innumerables vidas.

La reunión, que tendrá lugar en el “Gran Estado de Alaska”, podría marcar un hito en los esfuerzos de Trump por posicionarse como mediador en una de las crisis geopolíticas más graves desde la Segunda Guerra Mundial.

“La tan esperada reunión entre mi persona, como Presidente de los Estados Unidos de América, y el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto en el Gran Estado de Alaska. Próximamente se ofrecerán más detalles”, anunció Trump en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social.

Desde Moscú, el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov respaldó la elección del lugar, destacando la cercanía geográfica entre Rusia y Estados Unidos a través del estrecho de Bering. “Rusia y Estados Unidos son vecinos cercanos, por lo que es bastante lógico que la reunión se celebre en Alaska”, afirmó a la agencia Sputnik, adelantando que Moscú espera que un futuro encuentro tenga lugar en suelo ruso.

El anuncio llega tras meses de tensiones y declaraciones cruzadas entre Trump y Putin, con el presidente estadounidense alternando entre un tono conciliador y amenazas de sanciones para presionar a Rusia.

Más temprano este viernes, Trump dio pistas sobre los términos que podrían definir un eventual acuerdo de paz, sugiriendo que incluiría “intercambios de territorios” para “mejorar la situación de ambos países”. “Hablamos de un territorio disputado durante tres años y medio, con la muerte de muchos rusos y ucranianos. Es complicado. Habrá intercambios de territorios para beneficio de ambos”, aseguró en una rueda de prensa en la Casa Blanca, tras presidir la firma de un acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán.

La propuesta de “intercambio de territorios” ha generado alarma en Ucrania y entre sus aliados europeos, quienes han rechazado categóricamente cualquier acuerdo que implique ceder regiones ocupadas por Rusia, como Crimea, Donetsk, Luhansk, Kherson o Zaporizhzhia. Según fuentes cercanas a las negociaciones, Putin habría presentado a Steve Witkoff, enviado especial de Trump, un plan que incluye la cesión del este de Donbas y Crimea a Rusia, además de congelar las líneas de batalla actuales. Sin embargo, estas condiciones chocan con la constitución ucraniana, que prohíbe la cesión de territorio sin la aprobación del parlamento o un referéndum nacional. Trump, por su parte, restó importancia a estas restricciones, afirmando que ha instado al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, a “conseguir rápidamente lo que necesita” para allanar el camino hacia un acuerdo.

El contexto de la cumbre es tan complejo como delicado. Trump, quien ha prometido desde su campaña poner fin al conflicto “en 24 horas”, ha intensificado la presión sobre Rusia en las últimas semanas, imponiendo un plazo del 8 de agosto para que Putin aceptara un alto el fuego, bajo amenaza de nuevas sanciones y tarifas a países que comercien con Moscú, como India. El Kremlin, por su lado, ha mantenido una postura firme, exigiendo que Ucrania renuncie a su aspiración de ingresar a la OTAN y acepte las anexiones territoriales de Rusia desde 2014.

En un esfuerzo por consolidar apoyo internacional, Putin mantuvo conversaciones telefónicas este viernes con los líderes de China e India. Según el Kremlin, el presidente chino, Xi Jinping, expresó su respaldo a una “solución a largo plazo” y valoró el diálogo entre Washington y Moscú. Estas gestiones reflejan la intención de Putin de presentarse en Alaska con un respaldo estratégico frente a las presiones de Trump.

La elección de Alaska como escenario no es casual. Su cercanía geográfica a Rusia –a solo 88 kilómetros a través del estrecho de Bering– y el hecho de que Estados Unidos no reconozca la autoridad de la Corte Penal Internacional, que emitió una orden de arresto contra Putin por presuntos crímenes de guerra, facilitan la logística del encuentro. Sin embargo, la ausencia confirmada de Zelensky en la cumbre ha generado temores en Ucrania y Europa de que las negociaciones puedan marginar a Kyiv, dejando su destino en manos de las dos superpotencias.