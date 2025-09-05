Trump advirtió que aviones venezolanos "serán derribados" si amenazan a EE.UU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este viernes una advertencia categórica en medio de la creciente tensión con Venezuela: cualquier avión militar que represente una amenaza para las fuerzas estadounidenses desplegadas en el Caribe será derribado.

El anuncio se produjo tras un incidente en el que cazas F-16 venezolanos sobrevolaron brevemente un buque norteamericano dedicado a operaciones antidrogas en la región. El episodio motivó una reacción inmediata del Pentágono, que ordenó el despliegue de una decena de cazas F-35 a Puerto Rico.

“Si nos ponen en peligro, serán derribados”

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump se refirió al episodio y dio un mensaje directo al régimen de Nicolás Maduro:

“Se meterán en problemas. Si nos ponen en una posición peligrosa, serán derribados”, sentenció el mandatario, dejando en claro que la decisión final recaerá en el mando militar.

Aunque evitó precisar la distancia a la que se acercaron los aviones venezolanos, sí confirmó que el Pentágono está autorizado a actuar con dureza ante cualquier maniobra considerada hostil.

Contexto: la mayor operación naval en décadas

El incidente se enmarca en una operación antidrogas que Washington despliega desde hace semanas en el Caribe, considerada una de las movilizaciones navales más grandes de los últimos tiempos en esa zona. El gobierno estadounidense asegura que la medida responde al aumento del tráfico de estupefacientes desde Venezuela hacia Norteamérica.

“Miles de millones de dólares en drogas están entrando a nuestro país desde Venezuela. Las prisiones de Venezuela se abrieron para nuestro país. Sus peores prisioneros están viviendo felizmente en Estados Unidos, aunque hemos sacado a muchos de ellos”, sostuvo Trump.

El presidente vinculó la ofensiva antidrogas con su política de “mano dura” contra la inmigración ilegal y el crimen organizado, aludiendo a organizaciones como el Tren de Aragua. “No queremos drogas, no queremos tráfico de personas ni que otros países vacíen sus cárceles en este país”, enfatizó.

Críticas internas y contexto político

En su exposición, Trump también apuntó contra la administración de Joe Biden, a la que responsabilizó por la llegada de inmigrantes con antecedentes criminales y por el deterioro económico que —según dijo— golpea a los estadounidenses. Afirmó que su gestión redujo drásticamente los cruces fronterizos y que logró la expulsión de “miles de asesinos”.

Consultado por la prensa sobre si la operación militar en el Caribe busca derrocar a Nicolás Maduro, Trump lo negó: “No estamos hablando de un cambio de régimen”. Sin embargo, volvió a poner en duda la legitimidad de las elecciones en Venezuela: “Tuvieron una elección muy extraña, y estoy siendo muy amable”, ironizó.

La tensión entre Washington y Caracas escala en paralelo al despliegue militar estadounidense en aguas cercanas a Venezuela. Los próximos movimientos de la Fuerza Aérea y la Armada norteamericana, así como la respuesta del gobierno de Maduro, marcarán el rumbo de un conflicto diplomático y militar que amenaza con intensificarse en los próximos días.