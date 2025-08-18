Tribunal salvadoreño ordena detención de exministro acusado de negociar con las pandillas

SAN SALVADOR (AP) — Un tribunal salvadoreño ordenó el lunes la detención provisional del exministro de Justicia y Seguridad Benito Lara, uno de los procesados por su participación en negociaciones políticas con las pandillas para lograr su apoyo en las elecciones presidenciales de 2014 y en las municipales y legislativas de 2015.

El Tribunal Primero de Sentencia de Salvador llevó a cabo un proceso contra el exalcalde de la capital Ernesto Muyshondt, del opositor partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena); el exministro de Justicia y Seguridad Benito Lara y el exministro de Gobernación Ramón Arístides Valencia, estos dos últimos del exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

También estaban siendo procesados Wilson Alvarado, quien según la Fiscalía era el enlace entre las pandillas y el FMLN, y el periodista Arnd Richard Luers, conocido como Paolo Luers.

En el mismo proceso también estaban implicados el exalcalde del distrito de Municipio de Ilopango Salvador Ruano —del partido Arena—y el excomandante guerrillero Raúl Mijango, quienes fueron exonerados después de fallecer.

Los abogados de Lara confirmaron a los periodistas que el Tribunal decretó la detención, a pesar de que la semana pasada había denegado la petición de quitarle las medidas sustitutivas, que consistían en estar en libertad con el compromiso de presentarse al juicio.

El exalcalde Muyshondt, que guarda prisión, participa en el juicio a través de videollamadas, mientras que Lara lo hacía cumpliendo las medidas sustitutivas a la cárcel. El resto de los implicados están prófugos.

Se espera que el juicio termine el próximo viernes.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, los imputados fueron delegados de los partidos Arena y FMLN para sostener negociaciones con cabecillas de las organizaciones criminales Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, para que los apoyaran en distintos comicios.

Las pandillas ejercían control en amplias zonas del país y podrían influir en las personas que votar por un determinado partido político.

En abril de 2024, un tribunal de San Salvador condenó a 13 años y cuatro meses de prisión al excandidato presidencial y diputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) Norman Quijano por los delitos de fraude electoral y asociaciones ilícitas, por haber pactado beneficios para las pandillas a cambio de su respaldo en los comicios presidenciales de 2014.

La Fiscalía había acusado a Quijano de negociar con los cabecillas de las pandillas para que lo ayudaran a ganar la elección presidencial, en la que finalmente triunfó el excomandante guerrillero Salvador Sánchez Cerén, del FMLN.

Quijano, un prominente dirigente de Arena, fue condenado en un juicio en ausencia y en estos momentos se desconoce su paradero.

En mayo de 2023, un tribunal condenó a 14 años de prisión al expresidente Mauricio Funes por negociar una tregua con las pandillas para bajar la tasa de homicidios a cambio de beneficios para sus cabecillas en las cárceles.

En tanto, a su exministro de Seguridad, general David Munguía Payés, el tribunal le impuso una pena de 18 años por el mismo delito.

Funes murió en enero de 2025 en Nicaragua, donde pasó sus últimos años exiliado para evitar cumplir varias condenas por corrupción y negociar con pandillas. Tenía 65 años.