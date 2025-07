Tras el terremoto en Rusia, entró en erupción el volcán más alto de Eurasia

El volcán Klyuchevskoy, ubicado en la península de Kamchatka, entró en erupción el miércoles tras un fuerte terremoto de magnitud 8.8 que sacudió la región. Este evento sísmico, considerado el más potente en la zona desde 1952, ya había provocado tsunamis en el océano Pacífico, generando preocupación entre los habitantes cercanos al cráter.

Según el Servicio Geofísico de la Academia de Ciencias de Rusia, la erupción del Klyuchevskoy fue captada por una cámara instalada en la estación sísmica local.

En un comunicado difundido a través de Telegram, el organismo informó: “Se observa un descenso de lava ardiente en la ladera occidental. Un potente resplandor sobre el volcán y explosiones”. La agencia rusa TASS también reportó explosiones y un intenso brillo visible sobre el cráter.

Las imágenes proporcionadas por el servicio científico ruso reflejaron la magnitud de la actividad volcánica, que se sumó a la crisis sísmica que mantenía en alerta a toda la región del Pacífico. El Klyuchevskoy, conocido por ser uno de los volcanes activos más altos del mundo, presenta un cono regular y un cráter de aproximadamente 700 metros de diámetro, además de contar con unos 80 cráteres explosivos secundarios y conos de ceniza en sus laderas.

Ubicado a unos 450 kilómetros al norte de Petropavlovsk-Kamchatsky, la capital regional, el volcán ha tenido varias erupciones en años recientes. La situación actual genera preocupación entre los residentes de la zona, especialmente para las 4,500 personas que viven en la aldea de Klyuchi, situada a 30 kilómetros del volcán en el distrito de Ust-Kamchatski.

The Klyuchevskoy volcano on Russia’s Kamchatka Peninsula began erupting shortly after a massive 8.8-magnitude earthquake struck off the peninsula’s eastern coast. https://t.co/56git0aYLu pic.twitter.com/gkkDAXbbOt