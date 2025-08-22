Trágico accidente en Nueva York: cinco muertos y múltiples heridos

PEMBROKE, Nueva York, EE.UU. (AP) — Un autobús turístico que regresaba a la ciudad de Nueva York desde las Cataratas del Niágara con 54 personas a bordo se estrelló y volcó el viernes en una autopista interestatal, matando a cinco pasajeros y hiriendo a muchos otros, dijeron las autoridades.

El autobús aparentemente perdió el control en la autopista Interestatal 90 cerca de Pembroke, a unos 40 kilómetros (25 millas) al este de Buffalo. Las personas que iban a bordo del autobús fueron expulsadas cuando las ventanas se rompieron.

“En este momento tenemos múltiples fallecidos, múltiples atrapamientos y múltiples heridos”, dijo el agente James O’Callaghan, portavoz de la Policía del Estado de Nueva York, añadiendo que había niños a bordo.

El autobús viajaba en dirección este cuando se desvió hacia el camellón y terminó en una zanja en el lado derecho de la carretera, dijo O’Callaghan. La mayoría de los pasajeros eran de etnia india, china y filipina, señaló.

“El conductor está vivo y bien. Estamos trabajando con él. Creemos que tenemos una buena idea de lo que sucedió, por qué el autobús perdió el control”, dijo O’Callaghan sin dar más detalles.

El servicio de transporte médico Mercy Flight dijo que sus tres helicópteros y tres más de otros servicios transportaron personas desde el lugar del accidente. Los hospitales de la región dijeron que evaluaron o atendieron a más de 40 personas. Las lesiones variaron desde traumatismos craneales hasta brazos y piernas fracturados.

Dos personas que necesitaban cirugía en el Centro Médico del condado de Erie en Buffalo se esperaba que se recuperaran, dijo el doctor Jeffrey Brewer, jefe de cirugía.

“Es un autobús turístico de tamaño completo. Gran cantidad de daños”, comentó O’Callaghan. “La mayoría de las personas, supongo, en el autobús no llevaban puesto el cinturón de seguridad, esa es la razón por la que tenemos tantas personas expulsadas de este autobús”.

En respuesta a un accidente de autobús en Nueva York en 2023, una ley estatal requiere el uso de cinturones de seguridad en autobuses chárter construidos a partir del 28 de noviembre de 2016. La antigüedad del autobús en el accidente del viernes no se conocía de inmediato.

La Autoridad de la Autopista de Peaje del Estado de Nueva York dijo que un largo tramo de la carretera había sido cerrado en ambas direcciones y se instaba a los conductores a evitar el área.

“Había vidrio y cosas de la gente por toda la carretera”, dijo Powell Stephens de Medina a The Buffalo News después de pasar por el accidente. “Las ventanas estaban todas destrozadas”.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, publicó en la red social X que fue informada sobre el “trágico accidente del autobús turístico” y que su oficina estaba trabajando con la policía y los funcionarios locales.

