Tragedia en Tennessee: mueren padres e hijo al caer árbol sobre su auto

FOTO: Mueren padres e hijo al caer árbol sobre su auto durante tormentas en Tennessee

CHATTANOOGA, Tennessee, EE.UU. (AP) — Una madre, un padre y un niño murieron cuando un árbol cayó sobre su automóvil en medio de fuertes lluvias e inundaciones en Tennessee, informó un funcionario el miércoles.

Los tres murieron cuando el suelo saturado provocó la caída de un gran árbol en el suburbio de East Ridge en Chattanooga poco después de la medianoche, manifestó por teléfono Amy Maxwell, portavoz de la Oficina de Manejo de Emergencias del condado Hamilton.

Aún no se conoció la magnitud total del daño, comentó Maxwell. Los funcionarios del condado recorrieron el área el miércoles por la mañana, añadió.

Las inundaciones provocaron rescates de personas atrapadas en casas y vehículos inundados el martes, y la región se preparó para más lluvias e inundaciones el miércoles. El alcalde del condado de Hamilton, Weston Wamp, declaró un estado de emergencia local el martes por la noche mientras los socorristas respondieron a las inundaciones repentinas e instaron a la gente a extremar las precauciones.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de inundación para gran parte del centro de Tennessee hasta la noche del miércoles, advirtiendo sobre inundaciones repentinas dispersas con lluvias intensas de tipo tropical y la posibilidad de tormentas continuas, especialmente en áreas ya saturadas.

Equipos de bomberos de Chattanooga rescataron a automovilistas atrapados en vehículos y a residentes atrapados en sus hogares, informaron funcionarios del departamento de bomberos. Partes de la carretera interestatal 24 fueron cerradas, pero luego fueron reabiertas una vez que las aguas retrocedieron.

Socorristas rescataron a residentes de tres hogares en East Ridge atrapados por el aumento de las aguas, según la policía del condado Hamilton. El jefe policial Austin Garrett dijo que las inundaciones fueron más extensas de lo que había visto antes, señalando que generalmente se concentran en un área, informó The Chattanooga Times Free Press.

“Esto es extremadamente generalizado. Nos dificultó incluso llegar aquí para tratar de ayudar a otras personas”, afirmó. “Así que no, nunca lo había visto a esta magnitud, tan extendido en tantas áreas e impactando el tránsito de la manera en que lo está haciendo”.

