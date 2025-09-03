Tragedia aérea en México: dos muertos tras el accidente de un helicóptero privado
Dos personas perdieron la vida tras el accidente de un helicóptero privado en Tepetlixpa, Estado de México, el martes. La aeronave había despegado de Ciudad de México con destino a Iguala, Guerrero.
03/09/2025 | 00:40Redacción Cadena 3
FOTO: Cadena 3 Noticias
HUEHUETOCA, México (AP) — Dos personas murieron el martes después de que un helicóptero privado se estrelló en el centro de México, informaron las autoridades estatales.
La aeronave se desplomó en un paraje del municipio de Tepetlixpa, en el Estado de México, informó Protección Civil del estado en la red social X. El helicóptero partió de Ciudad de México y tenía como destino la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero.
Los dos ocupantes del helicóptero perdieron la vida, indicaron las autoridades sin ofrecer más detalles.
Al lugar del incidente acudieron elementos de Protección Civil, la Guardia Nacional y policías estatales para resguardar el área.
La Fiscalía del Estado de México y la Agencia Federal de Aviación Civil iniciaron las investigaciones para determinar las causas del desplome.
[Fuente: AP]