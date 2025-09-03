En vivo

Mundo

Tragedia aérea en México: dos muertos tras el accidente de un helicóptero privado

Dos personas perdieron la vida tras el accidente de un helicóptero privado en Tepetlixpa, Estado de México, el martes. La aeronave había despegado de Ciudad de México con destino a Iguala, Guerrero.

03/09/2025 | 00:40Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

HUEHUETOCA, México (AP) — Dos personas murieron el martes después de que un helicóptero privado se estrelló en el centro de México, informaron las autoridades estatales.

La aeronave se desplomó en un paraje del municipio de Tepetlixpa, en el Estado de México, informó Protección Civil del estado en la red social X. El helicóptero partió de Ciudad de México y tenía como destino la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero.

Los dos ocupantes del helicóptero perdieron la vida, indicaron las autoridades sin ofrecer más detalles.

Al lugar del incidente acudieron elementos de Protección Civil, la Guardia Nacional y policías estatales para resguardar el área.

La Fiscalía del Estado de México y la Agencia Federal de Aviación Civil iniciaron las investigaciones para determinar las causas del desplome.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en México? Un helicóptero privado se estrelló, resultando en la muerte de dos personas.

¿Quiénes fueron las víctimas? Las autoridades no revelaron los nombres de los ocupantes del helicóptero.

¿Cuándo sucedió el accidente? El accidente tuvo lugar el martes en Tepetlixpa.

¿Dónde se estrelló el helicóptero? El helicóptero se estrelló en el municipio de Tepetlixpa, en el Estado de México.

¿Por qué se realizó una investigación? La Fiscalía y la Agencia Federal de Aviación Civil buscan determinar las causas del accidente.

[Fuente: AP]

