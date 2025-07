Todo lo que hay que conocer sobre la llegada de Trump al centro de inmigrantes en Florida

TALLAHASSEE, Florida, EE.UU. (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tenía planeada una visita para el martes a un nuevo centro de detención de inmigrantes ubicado en los Everglades de Florida, donde se espera su inauguración oficial. Los detractores del proyecto critican que se trata de un campamento de prisión improvisado y cruel, mientras sus partidarios lo ven como un modelo a seguir en la detención y deportación de inmigrantes.

Las autoridades de Florida se habían apresurado a instalar un complejo de remolques, tiendas de campaña y construcciones temporales en pocos días, como parte de los esfuerzos del estado por implementar las medidas estrictas impulsadas por Trump contra la inmigración.

La instalación, llamada “Alcatraz de los caimanes” por las autoridades locales, se encuentra a unos 72 kilómetros (45 millas) al oeste del centro de Miami, en un aeródromo remoto, rodeado de pantanos que albergan caimanes, pitones y mosquitos.

El gobernador Ron DeSantis y otros funcionarios estatales han justificado la ubicación del centro en la remota zona de los Everglades como un elemento disuasorio. El nombre de la célebre prisión federal, conocida por sus duras condiciones, busca enviar un contundente mensaje. Estas acciones reflejan cómo el gobierno de Trump utiliza tácticas de intimidación para convencer a quienes se encuentran ilegalmente en el país a que se marchen.

Los planes para el centro de detención han sido promocionados en redes sociales y medios conservadores, incluso difundiendo memes que muestran un complejo vigilado por caimanes con sombreros marcados con “ICE”. El Partido Republicano de Florida ha recaudado fondos vendiendo camisetas y otros artículos relacionados con el centro de detención.

“No hay realmente a dónde ir. Si estás alojado allí, si estás detenido, no hay forma de entrar ni salir”, expresó el fiscal general de Florida, James Uthmeier, en diálogo con un medio conservador. Esto es lo que hay que saber sobre la inminente visita de Trump.

Trump visitará el martes

El gobernador DeSantis confirmó que Trump asistirá a la inauguración del centro, que se estima tendrá un costo de 450 millones de dólares al año, siendo Florida quien asuma los gastos, reembolsados luego por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.

“Cuando el presidente llegue mañana, podrá ver que estará listo para funcionar”, indicó DeSantis a los periodistas, añadiendo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ya aprobó el sitio.

A pesar de la lejanía de la instalación, cientos de activistas ambientalistas y defensores de los derechos de los inmigrantes han planeado protestar, calificando el proyecto como una cruel estrategia política que amenazará los valiosos humedales.

Los funcionarios estatales argumentan que el centro, que podría albergar a 5,000 detenidos, es crucial para respaldar los planes de deportación masiva de Trump, que lograron un nuevo récord con más de 56,000 detenciones en junio, cifras no vistas desde 2019.

Florida utiliza poderes de emergencia para erigir el sitio

Las autoridades han confiscado terreno usando poderes de emergencia basados en una orden ejecutiva emitida por DeSantis durante el gobierno de Biden, que el gobernador describió como respuesta a crisis migratorias.

Gracias a esta orden, el estado ha acelerado la construcción, omitiendo regulaciones, lo que críticos interpretan como un abuso de poder. La directiva concede amplios poderes al director de manejo de emergencias del estado, permitiéndole suspender leyes que puedan obstaculizar la respuesta a esta supuesta emergencia.

Protestas de ambientalistas y defensores de inmigrantes

Se espera que las manifestaciones continúen el martes, donde una líder indígena hizo un llamado por la paz. “No son bienvenidos aquellos que buscan causar caos o violencia”, afirmó Betty Osceola, miembro de la tribu Mikasuki, advirtiendo sobre las repercusiones de tales acciones.

Cientos de defensores de los inmigrantes, activistas ambientales y nativos americanos se reunieron cerca del aeropuerto, sosteniendo carteles que abogaban por la protección de la reserva, mientras coches de paso mostraban apoyo.

En la Reserva Nacional del Gran Ciprés, donde se erige el aeropuerto, coexisten 15 aldeas tradicionales de los Mikasuki y los Seminolas, así como cementerios y sitios ceremoniales.

Las preocupaciones sobre el impacto ambiental han llevado a organizaciones como el Center for Biological Diversity y Friends of the Everglades a interponer una demanda para frenar el plan.

El DHS respalda la iniciativa

La secretaria del DHS, Kristi Noem, destacó la colaboración de la agencia con Florida. El nuevo centro contribuirá al objetivo gubernamental de alcanzar al menos 100,000 camas para la detención de migrantes, más del doble de las actuales 41,000.

Un proyecto de ley de recorte fiscal reciente incluye 45,000 millones de dólares en financiamiento para detenciones a lo largo de cuatro años, triplicando el gasto previamente aprobado. Ahora, el Senado está evaluando dicha legislación.

Inmigrantes detenidos por las fuerzas de seguridad estatales bajo el programa federal 287(g) serán alojados en el nuevo centro, junto a aquellos bajo la custodia del ICE.