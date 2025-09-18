Tiroteo en zona rural de Pensilvania deja tres policías muertos y dos heridos

NORTH CODORUS, Pensilvania, EE.UU. (AP) — Unos policías que regresaban a una casa en las ondulantes tierras de cultivo del sur de Pensilvania en busca de un presunto acosador se encontraron con una ráfaga de disparos que dejó tres de ellos muertos y dos más heridos.

Los tres agentes fallecidos y un cuarto que permanece hospitalizado trabajaban para el Departamento de Policía Regional del Condado de Northern York, que calificó el miércoles como un “día oscuro y desgarrador”.

Los departamentos vecinos intervinieron el jueves para ayudar a asumir la carga de trabajo mientras el personal de la agencia estaba de luto.

La violencia estalló el miércoles por la tarde cuando los oficiales buscaban a Matthew James Ruth en una situación doméstica que comenzó un día antes. Un funcionario de la ley que identificó al joven de 24 años como el sospechoso del tiroteo habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir la investigación en curso. Ruth fue abatido por la policía en el lugar.

Los investigadores visitaron dos veces la casa de Ruth en Hanover, a unos 16 kilómetros (unas 10 millas) de donde fueron asesinados los policías, relató la vecina Rose Miller. Llegaron por primera vez alrededor del mediodía, dijo, y luego nuevamente alrededor de las 5 de la tarde. Se fueron alrededor de la medianoche con bolsas de posibles pruebas.

Miller no conocía bien a Ruth, pero lo recordaba trabajando en recaudaciones de fondos para los Boy Scouts. Nadie respondió a la puerta de la casa el jueves.

“Necesitamos hacer mejor como sociedad”, declaró el gobernador Josh Shapiro el miércoles por la noche. “Necesitamos ayudar a las personas que piensan que tomar un arma es la respuesta para resolver disputas”.

Fue uno de los días más mortales para las fuerzas del orden en el estado este siglo, igualando el saldo de un día en 2009 cuando tres oficiales fueron emboscados por un sospechoso de violencia doméstica que llevaba un chaleco antibalas.

A medida que la noticia de la tragedia se difundía, miembros de la comunidad sostenían banderas estadounidenses y saludaban mientras la policía y los vehículos de emergencia formaban una procesión hacia la oficina del forense. Los departamentos de policía de toda la región lamentaron en las redes sociales, mientras que la gente dejaba flores fuera de la sede de los oficiales caídos.

“Estamos devastados por la pérdida de tres de nuestros policías y continuamos orando por la recuperación de un cuarto que permanece hospitalizado”, indicó el departamento el jueves.

Las autoridades no han identificado la afiliación del departamento del segundo oficial que fue hospitalizado, ni han nombrado a los oficiales que fueron asesinados.

La confrontación se desarrolló en un camino rural en el centro-sur de Pensilvania, no lejos de Maryland. El vecino Dirk Anderson escuchó “bastantes” disparos desde su casa al otro lado de la calle y se preguntó qué estaba sucediendo. Luego vio llegar un helicóptero y la policía.

Unos 30 vehículos policiales bloquearon caminos bordeados por un granero, una granja de cabras y campos de soja y maíz. El área, North Codorus, está a unos 75 kilómetros (unas 46 millas) al norte de Baltimore.

“Es extraño caminar por este camino ahora y ver todos estos coches y saber lo que sucedió aquí”, manifestó Bryan Rice, quien vive cerca y camina regularmente por el camino con su esposa. Dijo que todavía estaba conmocionado el jueves por la noticia.

Otro oficial fue asesinado en el condado de York en febrero, cuando un hombre armado con una pistola y bridas de plástico entró en la unidad de cuidados intensivos de un hospital y tomó como rehenes a miembros del personal antes de un tiroteo que dejó tanto al hombre como a un oficial muertos.