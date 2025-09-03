FOTO: Técnico de Argentina se suma al coro de voces que alertan sobre altas temperaturas en Mundial 2026

BUENOS AIRES (AP) — El técnico campeón del Mundo con Argentina, Lionel Scaloni, expresó su preocupación por las altas temperaturas bajo las cuales se van a disputar los partidos del Mundial del año próximo y consideró conveniente que la FIFA amplíe la nómina de 26 jugadores de las selecciones participantes.

“Sería positivo que se amplíe a 30 (jugadores) la lista”, dijo Scaloni el miércoles en rueda de prensa en víspera del partido contra Venezuela en el estadio Monumental de Buenos Aires por las eliminatorias sudamericanas.

La Albiceleste ya cerró su clasificación para la gran cita que organizarán por primera vez en forma conjunta Estados Unidos, México y Canadá entre 11 de junio y 19 de julio.

“Cuanto más mejor”, expresó Scaloni. “Cuando pasamos a 26 (en el Mundial de Qatar 2022) ya fue bueno. Estos chicos (por los jugadores) van a llegar al Mundial con una carga de partidos increíble y se va a jugar con un calor sofocante. Vamos a tener que tirar de todos”.

Scaloni no es la primera voz que advierte sobre las condiciones climáticas en las que se desarrollará la competencia durante el verano del hemisferio norte.

Varios jugadores que participaron del primer Mundial de Clubes disputado a mitad de año en Estados Unidos dijeron sentirse descompuestos en medio de una ola de calor que afectó los partidos jugados por la tarde para atraer a audiencias televisivas mundiales.

El sindicato global de futbolistas FIFPRO advirtió a FIFA que seis de las 16 ciudades sede de la Copa Mundial son evaluadas como de “riesgo extremadamente alto” para la salud de los jugadores de las 48 selecciones. Las ciudades evaluadas como de mayor riesgo por altas temperaturas son Atlanta, Dallas, Houston, Kansas City, Miami y Monterrey, aunque algunas tienen estadios cerrados y con aire acondicionado.

FIFA se comprometió a fijar un descanso obligatorio para futbolistas mínimo de 72 horas entre partidos y un período vacaciones obligatorias de al menos 21 días al final de cada temporada, entre otras medidas. Por el momento no hubo anuncio oficial sobre una ampliación de los planteles mundialistas.