Swiatek avanza sin problemas en el US Open tras su victoria en Wimbledon
Iga Swiatek comenzó su camino en el US Open logrando una victoria contundente. Venció a Emiliana Arango con un marcador de 6-1, 6-2 en su partido inaugural.
26/08/2025 | 14:25Redacción Cadena 3
FOTO: Swiatek inicia sin contratiempos en el US Open tras ganar el título de Wimbledon
Iga Swiatek inició sin contratiempo su intento de ganar el Abierto de Estados Unidos y Wimbledon en el mismo año y necesitó de solo una hora para vencer el martes 6-1, 6-2 a la colombiana Emiliana Arango.
La cabeza de serie número dos ganó el punto en 23 de 26 primeros servicios y tuvo una ventaja de 26-5 en tiros ganadores en el partido inaugural del día en el estadio Arthur Ashe.
Swiatek pasó casi una semana entre partidos después de perder por el campeonato de dobles mixtos con Casper Ruud el miércoles pasado. Pero su ritmo regresó de inmediato en un comienzo dominante del torneo.
“Sin duda fue un partido sólido y estoy feliz de no haber intentado sobrepotenciar, sino que simplemente fui sólida”, indicó Swiatek.
Un segundo título para la campeona de 2022 en Flushing Meadows la convertiría en la primera mujer en ganar Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos en el mismo año desde Serena Williams en 2012.
Swiatek también tiene la oportunidad de recuperar el puesto número uno del ranking si gana el título y Aryna Sabalenka pierde antes de los cuartos de final.
Lectura rápida
¿Quién ganó el partido inaugural?
Iga Swiatek venció a Emiliana Arango en su partido inaugural del US Open.
¿Cuál fue el resultado del partido?
Swiatek ganó 6-1, 6-2 en una hora de juego.
¿Dónde se llevó a cabo el partido?
El partido se realizó en el estadio Arthur Ashe, en Nueva York.
¿Qué podría lograr Swiatek si gana el título?
Podría convertirse en la primera mujer en ganar Wimbledon y el US Open en el mismo año desde 2012.
¿Qué necesita Swiatek para recuperar el primer puesto del ranking?
Necesita ganar el título y que Aryna Sabalenka pierda antes de los cuartos de final.
[Fuente: AP]