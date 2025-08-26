En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Swiatek avanza sin problemas en el US Open tras su victoria en Wimbledon

Iga Swiatek comenzó su camino en el US Open logrando una victoria contundente. Venció a Emiliana Arango con un marcador de 6-1, 6-2 en su partido inaugural.

26/08/2025 | 14:25Redacción Cadena 3

FOTO: Swiatek inicia sin contratiempos en el US Open tras ganar el título de Wimbledon

Iga Swiatek inició sin contratiempo su intento de ganar el Abierto de Estados Unidos y Wimbledon en el mismo año y necesitó de solo una hora para vencer el martes 6-1, 6-2 a la colombiana Emiliana Arango.

La cabeza de serie número dos ganó el punto en 23 de 26 primeros servicios y tuvo una ventaja de 26-5 en tiros ganadores en el partido inaugural del día en el estadio Arthur Ashe.

Swiatek pasó casi una semana entre partidos después de perder por el campeonato de dobles mixtos con Casper Ruud el miércoles pasado. Pero su ritmo regresó de inmediato en un comienzo dominante del torneo.

“Sin duda fue un partido sólido y estoy feliz de no haber intentado sobrepotenciar, sino que simplemente fui sólida”, indicó Swiatek.

Un segundo título para la campeona de 2022 en Flushing Meadows la convertiría en la primera mujer en ganar Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos en el mismo año desde Serena Williams en 2012.

Swiatek también tiene la oportunidad de recuperar el puesto número uno del ranking si gana el título y Aryna Sabalenka pierde antes de los cuartos de final.

Lectura rápida

¿Quién ganó el partido inaugural?
Iga Swiatek venció a Emiliana Arango en su partido inaugural del US Open.

¿Cuál fue el resultado del partido?
Swiatek ganó 6-1, 6-2 en una hora de juego.

¿Dónde se llevó a cabo el partido?
El partido se realizó en el estadio Arthur Ashe, en Nueva York.

¿Qué podría lograr Swiatek si gana el título?
Podría convertirse en la primera mujer en ganar Wimbledon y el US Open en el mismo año desde 2012.

¿Qué necesita Swiatek para recuperar el primer puesto del ranking?
Necesita ganar el título y que Aryna Sabalenka pierda antes de los cuartos de final.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho