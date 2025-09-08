En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

SpaceX destinará 17.000 millones de dólares para licencias de espectro de EchoStar

La empresa SpaceX, bajo la dirección de Elon Musk, planea invertir 17.000 millones en licencias de espectro de EchoStar para potenciar su red de satélites Starlink, complementando su expansión comercial.

08/09/2025 | 08:28Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

La compañía SpaceX de Elon Musk alcanzó un acuerdo por un valor de aproximadamente 17.000 millones de dólares con EchoStar para adquirir licencias de espectro que utilizó para fortalecer su red de satélites Starlink.

El acuerdo por las licencias de espectro AWS-4 y H-block de EchoStar incluyó hasta 8.500 millones de dólares en efectivo y hasta 8.500 millones de dólares en acciones de SpaceX. SpaceX realizó aproximadamente 2.000 millones de dólares en pagos de intereses en efectivo sobre la deuda de EchoStar hasta noviembre de 2027.

SpaceX y EchoStar firmaron un acuerdo comercial a largo plazo que permitió a los suscriptores de Boost Mobile de EchoStar acceder al servicio de próxima generación Starlink Direct to Cell de SpaceX.

El mes pasado, AT&T anunció que gastaría 23.000 millones de dólares para adquirir licencias de espectro inalámbrico de EchoStar, una expansión significativa de sus redes de cobertura de banda baja y media.

EchoStar anticipó que el acuerdo con AT&T y la transacción con SpaceX resolverían las recientes consultas de la Comisión Federal de Comunicaciones sobre el despliegue de la tecnología 5G en Estados Unidos.

EchoStar afirmó el lunes que utilizaría los ingresos de la transacción en parte para reducir la deuda. Las operaciones actuales de Dish TV, Sling y Hughes no se verían afectadas por el acuerdo, dijo la compañía.

Lectura rápida

¿Qué acuerdo alcanzó SpaceX?
SpaceX acordó la adquisición de licencias de espectro de EchoStar por 17.000 millones de dólares.

¿Cómo se financiará el acuerdo?
El trato incluye pagos en efectivo y acciones de SpaceX, además de intereses sobre la deuda de EchoStar.

¿Cuál es el propósito del acuerdo?
Fortalecer la red de satélites Starlink y expandir su acceso a nuevos suscriptores.

¿Qué impacto tiene en AT&T?
AT&T también anunció inversiones significativas en licencias de espectro de EchoStar.

¿Qué planea hacer EchoStar con los ingresos?
Utilizará los ingresos para reducir su deuda.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho