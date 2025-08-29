FOTO: Sorteo de la Liga Europa ofrece revancha de dos finales de la Copa de Europa

MÓNACO (AP) — El sorteo de la Europa League el viernes estableció dos revanchas de finales de la Copa de Europa y dos partidos en Alemania para el club israelí Maccabi Tel-Aviv.

Feyenoord, el campeón de Europa de 1970, recibió al Celtic en uno de sus partidos de la fase de liga y el Nottingham Forest tuvo un partido en casa contra el Malmo de Suecia, que era un equipo semiprofesional en 1979 cuando perdió el partido final de la Copa de Europa contra el club inglés.

Maccabi Tel-Aviv jugó partidos fuera de casa en Alemania contra Stuttgart y Freiburg, y también viajó para jugar contra el Aston Villa —en Birmingham, Inglaterra— y el PAOK en Grecia.

Los clubes israelíes han estado jugando partidos organizados por la UEFA en países neutrales por razones de seguridad durante el conflicto en Gaza. El Maccabi Tel-Aviv acogió partidos europeos esta temporada en Backa Topola, Serbia.

Los partidos en casa del Maccabi Tel-Aviv fueron contra Dinamo Zagreb, Lyon, Midtjylland y Bolonia.

La Roma —cuyo entrenador Gian Piero Gasperini ganó la Liga Europa con el Atalanta hace dos temporadas— viajó dos veces a Glasgow para jugar contra los feroces rivales, Celtic y Rangers, entre sus ocho oponentes.

La Europa League utilizó el mismo formato de liga de 36 equipos que la Liga de Campeones. Los equipos jugaron contra ocho oponentes diferentes durante la fase de liga y se clasificaron en una tabla de posiciones única.

El Villa fue uno de los 11 equipos en el sorteo del viernes que jugaron la campaña anterior la Liga de Campeones, aunque su entrenador Unai Emery ganó la Liga Europa en cuatro ocasiones: tres veces con el Sevilla y una vez con el Villarreal.

El calendario de oponentes del Villa incluyó un viaje al Fenerbahçe, que se separó del entrenador José Mourinho horas antes.

El Forest también disputó la Liga Europa de segunda categoría en lugar del Crystal Palace, el ganador de la Copa FA inglesa que fue degradado por la UEFA en un caso complejo relacionado con propietarios que tienen participaciones en múltiples clubes. El Palace jugará la Conference League.

El Forest y su entrenador portugués Nuno Espírito Santo jugaron contra dos oponentes de Portugal, en casa contra el Porto y fuera contra el Braga.

Los ocho mejores equipos pasaron directamente a los octavos de final en marzo. Los equipos ubicados del noveno al vigésimo cuarto avanzaron a los playoffs de eliminación en febrero. Los 12 equipos inferiores fueron eliminados.

Los 36 equipos de la Europa League compartieron un fondo de premios de 565 millones de euros (659 millones de dólares). Cada club tuvo garantizado al menos 4,3 millones de euros (cinco millones de dólares).