En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Sorpresivo campeón en el Mundial de atletismo agradece a policía antidopaje por nivelar competencia

El francés Jimmy Gressier ganó la medalla de oro en los 10.000 metros y destacó el trabajo de la Unidad de Integridad del Atletismo en la lucha contra el dopaje en el Mundial.

18/09/2025 | 09:26Redacción Cadena 3

FOTO: Sorpresivo campeón en el Mundial de atletismo agradece a policía antidopaje por nivelar competencia

TOKIO (AP) — En lugar de agradecer a sus padres o a su entrenador, el sorprendente ganador de los 10.000 metros masculinos en el campeonato mundial hizo un gesto de reconocimiento a la policía antidopaje.

El francés Jimmy Gressier sorprendió al conseguir primera medalla de oro del país en un Mundial después de que el equipo de atletismo quedarse fuera del podio no subió al podio en los Juegos Olímpicos en su propio estadio hace un año.

Acto seguido, Gressier agradeció a la Unidad de Integridad del Atletismo, que se formó en 2017 para combatir el dopaje en el atletismo.

“Hoy, vencí a África Oriental”, afirmó Gressier el domingo por la noche. “No nos engañemos, saben que no soy exigente. La AIU está haciendo un trabajo enorme y ayuda a nivelar un poco más la competencia”.

Entre los mayores proyectos de la AIU ha estado llevar a las federaciones de Kenia, Etiopía y otros países problemáticos a cumplir con las normas de dopaje, exigiéndoles realizar más pruebas.

El director general de la AIU, David Howman, dijo que se realizaron 1.209 pruebas a 145 atletas de países de alto riesgo, incluidos Kenia y Etiopía, en el período previo al Mundial.

Dijo que tomó nota del comentario de Gressier después de que el francés superara al etíope Yomif Kejelcha en la meta.

“Es realmente gratificante escuchar que los atletas aprecian lo que estamos haciendo”, expresó Howman.

No ha habido indicios de que Kejelcha haya estado involucrado alguna vez en dopaje.

Lectura rápida

¿Quién ganó la medalla de oro en los 10.000 metros? El ganador fue Jimmy Gressier de Francia.

¿A quién agradeció Gressier después de su victoria? Agradeció a la Unidad de Integridad del Atletismo y a la policía antidopaje.

¿Qué papel tuvo la AIU en el Mundial? La AIU llevó a cabo 1.209 pruebas de dopaje a atletas de alto riesgo.

¿Quién es el director general de la AIU? El director general es David Howman.

¿Cómo ha ayudado la AIU a la competencia? Ayuda a nivelar la competencia al exigir más pruebas a ciertos países.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho