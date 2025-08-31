FOTO: Solicitud de ayuda financiera ya está abierta para número limitado de alumnos en EEUU

NUEVA YORK (AP) — La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes en el año escolar 2026-27 en Estados Unidos se ha abierto para un número limitado de alumnos como parte de una prueba beta, según informó el Departamento de Educación.

El departamento implementó dos fases de prueba beta antes de que la solicitud esté completamente disponible para todos en octubre. Al principio, el formulario FAFSA (siglas en inglés de la solicitud gratuita) estuvo disponible para un pequeño número de estudiantes y familias, seleccionados a través de asociaciones existentes con organizaciones comunitarias y escuelas.

“Estamos utilizando este tiempo para monitorear un número limitado de solicitudes de la FAFSA con el fin de asegurar que nuestros sistemas funcionen según se espera”, indicó el departamento recientemente.

En septiembre, los estudiantes podrán solicitar participar en la segunda fase de la prueba beta. La participación será limitada, por lo que no todos serán aceptados, señaló el Departamento de Educación.

Esto es lo que es recomendable saber.

¿Cómo funciona la FAFSA?

La FAFSA es una solicitud gubernamental gratuita que utilizó la información financiera de los estudiantes y sus familias para determinar si podían obtener ayuda financiera del gobierno federal para pagar la universidad.

La solicitud envió la información financiera de un estudiante a las escuelas a las que estaba interesado en asistir. La cantidad de ayuda económica que un alumno recibió depende de cada institución.

La solicitud también se utilizó con el fin de determinar la elegibilidad para otros programas federales de ayuda estudiantil, tales como el apoyo a estudiantes que trabajan y préstamos, así como ayuda estatal y escolar. En ocasiones, las becas privadas basadas en méritos también requirieron información de la FAFSA para determinar si un alumno cumplió con los requisitos.

¿Cuándo estará disponible la FAFSA 2026-2027?

El formulario FAFSA 2026-27 estará disponible para todos a partir del 1 de octubre. La fecha límite para presentarlo fue el 30 de junio de 2026.

¿Cómo puedo prepararme para llenar el formulario FAFSA?

Los estudiantes pudieron comenzar a prepararse para completar la FAFSA ahora, de forma que pudieran llenarla en cuanto estuviera disponible. El primer paso en el proceso fue crear una cuenta en el sitio web studentaid.gov y reunir los siguientes documentos:

—Número de Seguro Social

—Número de licencia de conducir

—Número de registro de extranjero, si no se era ciudadano de Estados Unidos

—Declaraciones de impuestos federales sobre la renta, formularios W-2 de reporte de ingresos e impuestos retenidos, y otros registros de ingresos obtenidos

—Estados de cuenta bancarios y registros de inversiones

—Registros de ingresos no gravados

¿Quién debe completar la FAFSA?

Cualquiera que planeó asistir a la universidad el próximo año debería completar el formulario. Tanto los estudiantes universitarios de primer año como los alumnos que regresaron pudieron solicitar la FAFSA.

Los estudiantes y los padres pudieron usar el estimador de ayuda estudiantil federal para obtener una aproximación temprana de a cuánto ascendería su paquete financiero.

The Associated Press recibió apoyo de la Fundación Charles Schwab para reportajes educativos y explicativos con el fin de mejorar la alfabetización financiera. La fundación independiente estuvo separada de Charles Schwab and Co. Inc.. La AP fue la única responsable de su periodismo.

