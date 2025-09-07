Soldados peruanos retiran bandera colombiana en comunidad indígena de la Amazonía

LIMA (AP) — Soldados peruanos retiraron el domingo una bandera colombiana que fue izada en una remota comunidad indígena de la Amazonía peruana que colinda con Colombia, informaron las autoridades.

El canciller peruano Elmer Schialer declaró a la televisora local N que se desconocía quién había sido el responsable de izar la bandera colombiana, por lo que se inició una investigación al respecto. Las autoridades peruanas fueron alertadas por vecinos de la comunidad indígena Tres Fronteras, de la etnia Kichwa.

Se trató del segundo incidente de este tipo, después de que el pasado 11 de agosto el político colombiano Daniel Quintero colocó una bandera colombiana en la isla Santa Rosa, ubicada en el río Amazonas y que se disputan ambas naciones.

Las televisoras locales difundieron imágenes en las que se puede ver a tres soldados peruanos mientras recogen la bandera colombiana en la plaza de armas de la comunidad Tres Fronteras. El cacique de Tres Fronteras, Víctor Goycochea, se quejó con los soldados peruanos y les comentó que los vecinos les habían perdido la confianza. “Vienen a comer y a dormir”, les dijo.

La provincia de Putumayo se encontraba bajo estado de emergencia —lo que incluye restricciones a la circulación, a la libertad de reunión y la inviolabilidad de domicilio— debido a la actividad continua de disidencias de las FARC en la región. Las autoridades peruanas afirmaron que el trasiego de drogas y la presencia de laboratorios de narcóticos son frecuentes a lo largo de la provincia.

El alcalde provincial de Putumayo, César Campos, indicó a la prensa local que están “totalmente abandonados” y los militares de la zona no tienen recursos para realizar patrullajes de manera integral. “Ni siquiera tenían una bandera peruana para que puedan izarla en Tres Fronteras” en reemplazo de la bandera colombiana, comentó.