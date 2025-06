Sinner despide a dos integrantes de su equipo antes de Wimbledon y no explica el motivo

FOTO: Sinner no revela por qué despidió a dos miembros de su equipo antes de Wimbledon

LONDRES (AP) — Jannik Sinner comunicó que, en días recientes, despidió a dos miembros de su equipo: el preparador físico Marco Panichi y el fisioterapeuta Ulises Badio. Ambos habían asumido funciones como reemplazos de otros integrantes vinculados a un caso de dopaje. Sin embargo, el sábado pasado, Sinner optó por no revelar los motivos detrás de esta decisión antes del inicio de Wimbledon.

El tenista, quien ha mantenido el primer puesto en el ranking mundial durante más de un año, comentó que decidió realizar este cambio tras perder en la segunda ronda del torneo sobre césped en Halle, Alemania, a inicios de junio. Aún no ha encontrado sustitutos para Panichi y Badio, quienes anteriormente trabajaron con el destacado Novak Djokovic.

“No hubo un problema grave. Realizaron una gran labor en los últimos tres meses. A veces suceden estas situaciones”, expresó Sinner durante su conferencia de prensa previa al torneo. “El momento no es el más propicio, pero tras haber trabajado juntos, esto no afectará demasiado mi desempeño en este Grand Slam. Me siento bien tanto física como mentalmente y estoy preparado para competir”.

La competencia comenzará el próximo lunes en el All England Club, donde Sinner alcanzó las semifinales en 2024. Su primer encuentro será contra el italiano Luca Nardi, programado para el martes.

El año anterior, Sinner había dado positivo por segunda vez en marzo por una cantidad traza de un esteroide anabólico. El caso no se hizo público hasta antes del Abierto de Estados Unidos, torneo que terminó ganando, lo que marcó su segundo título de Grand Slam de un total de tres.

Inicialmente, fue exonerado por completo, argumentando que había sido expuesto accidentalmente a la sustancia prohibida Clostebol durante un masaje efectuado por su entonces fisioterapeuta, Giacomo Naldi. Sinner indicó que su preparador físico, Umberto Ferrara, adquirió un producto en Italia que fue utilizado para un corte en el dedo de Naldi, quien luego lo trató sin guantes.

La Agencia Mundial Antidopaje apeló la decisión de exoneración y, como resultado, Sinner aceptó cumplir una sanción de tres meses, que finalizó justo antes del Abierto de Italia en mayo.

Sábado marca un día en el que se cuestionó repetidamente a Sinner, tanto en inglés como en italiano, sobre los motivos de su decisión de separarse de Panichi y Badio.

“No hay un único factor que lo explique”, declaró Sinner.

Recientemente, fue subcampeón del Abierto de Francia, donde perdió ante Carlos Alcaraz en una final que se extendió por cinco horas y media, tras desperdiciar una ventaja de dos sets y tres puntos de partido.

No ha tomado decisiones sobre posibles reemplazos. “No es el momento adecuado para considerar mis opciones. Hay muchas alternativas”, concluyó Sinner en relación a la incorporación de nuevos miembros a su equipo.

Esta historia se tradujo del inglés por un editor de AP con asistencia de inteligencia artificial generativa.