19/09/2025 | 06:44Redacción Cadena 3
Singapur fue clasificado como el país más seguro del mundo por duodécima vez desde 2006, según el Informe Global de Seguridad publicado el jueves por Gallup.
Durante 2024, el 98 % de los singapurenses afirmaron sentirse seguros al caminar solos durante la noche, una de las cifras más altas registradas por Gallup a nivel mundial. El informe destacó los resultados constantes de Singapur en cuanto a la percepción general de seguridad entre sus residentes.
La encuesta también mostró niveles similares de sensación de seguridad entre géneros: el 98 % de los hombres y el 97 % de las mujeres declararon sentirse seguros en 2024.
El informe atribuyó los resultados a factores como los bajos índices de delincuencia, la eficacia de las fuerzas del orden y la solidez del orden público.
