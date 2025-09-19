En vivo

Singapur fue clasificado como el país más seguro del mundo por duodécima vez

Es por los bajos índices de delincuencia, la eficacia de las fuerzas del orden y la solidez del orden público.

19/09/2025 | 06:44Redacción Cadena 3

FOTO: Singapur fue clasificado como el país más seguro del mundo

Singapur fue clasificado como el país más seguro del mundo por duodécima vez desde 2006, según el Informe Global de Seguridad publicado el jueves por Gallup.

Durante 2024, el 98 % de los singapurenses afirmaron sentirse seguros al caminar solos durante la noche, una de las cifras más altas registradas por Gallup a nivel mundial. El informe destacó los resultados constantes de Singapur en cuanto a la percepción general de seguridad entre sus residentes.

La encuesta también mostró niveles similares de sensación de seguridad entre géneros: el 98 % de los hombres y el 97 % de las mujeres declararon sentirse seguros en 2024.

El informe atribuyó los resultados a factores como los bajos índices de delincuencia, la eficacia de las fuerzas del orden y la solidez del orden público.

Lectura rápida

¿Qué país fue clasificado como el más seguro del mundo? Singapur fue clasificado como el país más seguro del mundo.

¿Cuáles fueron los índices de seguridad reportados? El 98 % de los singapurenses afirmaron sentirse seguros al caminar solos durante la noche.

¿Qué factores se mencionaron en el informe sobre la seguridad en Singapur? Bajos índices de delincuencia, eficacia de las fuerzas del orden y solidez del orden público.

¿Hubo diferencias de género en la percepción de seguridad? El 98 % de los hombres y el 97 % de las mujeres se sintieron seguros.

¿Qué institución publicó el informe de seguridad? Gallup publicó el Informe Global de Seguridad.

[Fuente: Noticias Argentinas]

