Siete deportados llegaron desde EEUU a Ruanda bajo acuerdo de deportación

KIGALI, Ruanda (AP) — Siete migrantes fueron trasladados en agosto desde Estados Unidos a Ruanda bajo un acuerdo de deportación con Estados Unidos, informaron el jueves las autoridades del país del este de África.

Ruanda dijo a principios de agosto que aceptaría hasta 250 deportados de Estados Unidos.

Yolande Makolo, portavoz del gobierno ruandés, afirmó en un comunicado que “el primer grupo de siete migrantes seleccionados llegó a Ruanda a mediados de agosto”.

Ruanda es uno de los cuatro países africanos que han alcanzado acuerdos de deportación con Washington. Los otros son Uganda, Eswatini y Sudán del Sur. Ocho hombres fueron enviados a Sudán del Sur desde Estados Unidos en julio.

No se proporcionó información sobre las identidades de los deportados enviados a Ruanda este mes.

Han sido “alojados por una organización internacional” con visitas de la Organización Internacional para las Migraciones, así como representantes de los servicios sociales ruandeses, señaló Makolo.

“Tres de las personas han expresado su deseo de regresar a sus países de origen, mientras que cuatro desean quedarse y construir sus vidas en Ruanda”, dijo Makolo.