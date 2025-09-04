Sheinbaum afirmó que no permitirá a EE.UU. actuar en México contra el crimen

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo hoy que su Gobierno jamás permitirá que Estados Unidos actúe en territorio mexicano contra el crimen organizado como sucedió de manera reciente en el mar Caribe, donde fuerzas militares estadounidenses destruyeron una presunta embarcación de la organización criminal “Tren de Aragua.”

“Nunca se ha planteado eso en el caso de nuestro territorio”, subrayó la mandataria mexicana, un día después de reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

La mandataria mexicana expresó en tal sentido su desacuerdo con el despliegue de buques al sur del mar Caribe cerca de las costas venezolanas.

La presidenta insistió al respecto que existe coordinación entre su Gobierno y su par de Estados Unidos, además de que cada acción conjunta se lleva a cabo con respeto a la soberanía.

Rubio realizó una visita a México de dos días con el objetivo de abordar temas como migración y seguridad, marco en que ambos países acordaron el Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley enfocado en la lucha contra el crimen organizado, así como la migración ilegal en la frontera común.